ΗΠΑ: Παίκτρια στον «Τροχό της Τύχης» κέρδισε 1 εκατ. δολάρια! (Video)

Η πέμπτη παίκτρια που εξασφάλισε 1 εκατομμύριο δολάρια από τον Τροχό της Τύχης στις ΗΠΑ έγινε η Christina Derevjanik, γράφοντας τη δική της ιστορία.

Η νεαρή γυναίκα από το Κονέκτικατ είχε σηκώσει τη «φέτα» του ενός εκατομμυρίου κατά την κανονική ροή του παιχνιδιού και μάλιστα, λίγο πριν τον γύρο bonus, είπε αστειευόμενη ότι αν τα κερδίσει, θα ενημερώσει το της στη δουλειά ότι θα λείψει για δύο εβδομάδες.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά και λύνοντας τον τελικό γρίφο, η Christina Derevjanik ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, αποκαλύπτοντας πως θα μπορέσει να ξεπληρώσει, επιτέλους, το φοιτητικό δάνειο που είχε πάρει πριν αρκετά χρόνια.

Όπως είπε, με τα χρήματα αυτά σχεδιάζει -μεταξύ άλλων- να αγοράσει ένα σπίτι, ώστε να μπορέσει να μετακομίσει από το διαμέρισμα του ενός υπνοδωματίου όπου μένει.

