Ertflix: «Έπεσε» η πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός – Έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, δηλαδή το ERTFLIX, το βράδυ της Κυριακής (12/10), την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι μπάσκετ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους που επιχείρησαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσω διαδικτύου.

Από τις 19:00, οπότε και άρχισε το παιχνίδι, πολλοί χρήστες ανέφεραν πως δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα, ενώ άλλοι επεσήμαναν ότι τα βίντεο δεν φορτώνουν ή η ροή της εικόνας διακόπτεται συνεχώς.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η υπηρεσία έδειχνε πως επιχειρεί να φορτώσει το περιεχόμενο, ωστόσο η σύνδεση «κόβεται» προτού εμφανιστεί η εικόνα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τηλεθεατές να χάσουν τη μετάδοση του αγώνα.

