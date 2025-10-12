Κανδύλη για Τσουρό: «Δεν είμαι εγώ που θα υποδείξω το πώς θα γίνει μια εκπομπή»

Για τη συνεργασία της με τον Κώστα Τσουρό και τα δημοσιεύματα που ήθελαν ψυχαγωγία και ενημέρωση να «παντρεύονται» λόγω των χαμηλών επιδόσεων στους πίνακες τηλεθέασης μίλησε η Άννα Κανδύλη.

Η δημοσιογράφος απάντησε και για τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να εκφράζει την αντίθεσή της σε αυτή την απόφαση.

«Όλοι οι συνεργάτες έχουν άποψη και την εκφράζουν. Κανείς όμως δεν υπαγορεύει το πώς θα στηθεί μια εκπομπή», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Συζητήσαμε πράγματα για το πώς θα κάνουμε την εκπομπή πιο ελκυστική. Είμαστε μια εκπομπή που μπήκε σε μια ζώνη που δεν είχε ο ΣΚΑΪ. Πάμε διερευνητικά. Δεν είμαι εγώ που θα υποδείξω το πώς θα γίνει μια εκπομπή. Όλοι έχουμε άποψη και την εκφράσαμε», είπε με νόημα η Άννα Κανδύλη.

Μάλιστα, εξήγησε πως η εκπομπή χρειάζεται χρόνο «γιατί είναι σε μια ζώνη καινούρια».

«Τα θέματα που χειρίζομαι δεν είναι ευχάριστα. Δεν μπορείς να βγεις με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και να πεις δολοφόνησε, έκλεψε», συνέχισε αναφερόμενη στον ρόλο της στην εκπομπή.

Για το «διαζύγιο» της Τατιάνας Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ, η Άννα Κανδύλη είπε: «Μία εκπομπή δεν είναι κάτι απρόσωπο, υπάρχει κόσμος που δουλεύει. Τα νούμερα που έπαιρνε η εκπομπή, δεν άξιζαν στην Τατιάνα. Θα έπρεπε να είναι σίγουρα παραπάνω».

