«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

Για το πρόωρο τέλος του Power Talk μίλησε η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Δεν αξίζει σε κανέναν να νιώθει πως είναι τόσο αναλώσιμος, που μέσα σε έναν μήνα μπορεί να αξιολογηθεί, και μάλιστα άνθρωποι που έχουν διαγράψει τόσο πολλά τηλεοπτικά χιλιόμετρα, όπως είναι η Τατιάνα Στεφανίδου, μέσα σε ένα μήνα να κρίνεται ως ακατάλληλη», επισήμανε η παρουσιάστρια που είχε προσωπική εμπειρία από το κανάλι του Φαλήρου.

«Αν συνέχιζε και τα νούμερα θα ανέβαιναν και όλα θα πήγαιναν σίγουρα καλύτερα», πρόσθεσε με τον Γρηγόρη Γκουντάρα να σημειώνει πως «δυστυχώς αυτή είναι η τηλεόραση του 2024 και 2025».

«Είναι ένας σταθμός, που όντως, ενώ στην αρχή για να προσελκύσει τα τηλεοπτικά πρόσωπα τα οποία θέλει και επιθυμεί κάνει τα πάντα, στην πράξη τα πράγματα δεν είναι έτσι», επισήμανε η Ναταλί Κάκκαβα, αφήνοντας αιχμές.

»Και είναι στενάχωρο διότι βλέπεις παρουσιαστές με εμπειρία χρόνων, να πούμε Φαίη Σκορδά, να πούμε Γιώργο Λιαγκα να πούμε Τατιάνα Στεφανίδου. Πήγαν εκεί και δυστυχώς δεν είχαν τα απαραίτητα και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Κάτι δεν πήγε καλά και σίγουρα όσο κι αν ευθύνεται παρουσιαστής, επαναλαμβάνω άντε εμείς δεν είχαμε ξανακριθεί, εδώ πρόσωπα αυτού του βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΊ και καταποντίζονται», κατέληξε.

