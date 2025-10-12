Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ο γαμπρός Τραμπ ο σύμβουλος και ο εμίρης
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Pax Trumpiana
Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 6+1 παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων
ΕΣΤΙΑ: Η Συνθήκη της Λωζάννης στο τραπέζι του Λευκού Οίκου
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κόμματα στον αντιδραστήρα
Κυριακάτικη ΚONTRA: Απειλεί με εκλογές ο Μητσοτάκης αν φύγουν βουλευτές για Σαμαρά
Real news: Ερχεται “μπλόκο” στους μεσάζοντες
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Ενότητα με κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΑΛΛΑΖΕΙ ο πολιτικός χάρτης
Documento: Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από την αλήθεια
