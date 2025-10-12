search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025
12.10.2025

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

12.10.2025 08:08
EFIMERIDA_typografeio
@unsplash

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ο γαμπρός Τραμπ ο σύμβουλος και ο εμίρης

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Pax Trumpiana

Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 6+1 παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων

ΕΣΤΙΑ: Η Συνθήκη της Λωζάννης στο τραπέζι του Λευκού Οίκου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κόμματα στον αντιδραστήρα

Κυριακάτικη ΚONTRA: Απειλεί με εκλογές ο Μητσοτάκης αν φύγουν βουλευτές για Σαμαρά

Real news: Ερχεται “μπλόκο” στους μεσάζοντες

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Ενότητα με κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: ΑΛΛΑΖΕΙ ο πολιτικός χάρτης

Documento: Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από την αλήθεια



Πανόπουλος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Δεν μου φάνηκε αστείο – Είναι ανατριχιαστικό και σεξιστικό» (Video)

Η δημόσια συγγνώμη της Γερμανού για το «διαζύγιο» της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ

«Ή ο Μπαλάσκας ή εγώ»: Με μήνυμα στη Γραμμέλη διέψευσε η Καλύβα το φημολογούμενο «βέτο»

ypobrixio_rugby
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ το διεθνές Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby (Photos)

ekriksi_tenesi
ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Στους 16 οι νεκροί από τη γιγαντιαία έκρηξη στο εργοστάσιο

kairos_fall
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα βρέξει και πού θα πέσει η θερμοκρασία

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Πριν τη «σύνοδο της ειρήνης» η απελευθέρωση των ομήρων – Συνεχίζεται η επιστροφή των Παλαιστινίων στα ερείπια

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ



