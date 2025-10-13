Ο ΣΚΑΪ επιστρατεύει «ονόματα» στην ψυχαγωγία: Λιανός, Φερεντίνος, Βουλαρίνος, Λαμπρόμπουλος, Μεγκ στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης

Αν και διαφοροποιήθηκε από τον ανταγωνισμό ο ΣΚΑΪ στην εκκίνηση της σεζόν, όπως άλλωστε το συνηθίζει, σήμερα είναι λες και κάνει restart.

Από το βράδυ και τις επόμενες ημέρες, κλιμακωτά, θα αρχίσουν οι μεταδόσεις έξι νέων προγραμμάτων, αμιγώς ψυχαγωγικών. Τρία τηλεπαιχνίδια, δύο σατιρικές εκπομπές και ένα νυχτερινό τοκ σόου, διαμορφώνουν το «πακέτο».

Πριν από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, με τη Σία Κοσιώνη, θα κάνει την πρώτη εμφάνιση της σήμερα (19,35) η εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο η οποία θα μεταδίδεται στάνταρ Δευτέρα με Παρασκευή. «Μία ανάσα πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός θα περνάει από το… κόσκινο όλα τα ενδιαφέροντα γεγονότα της ημέρας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Σύντομα, περιεκτικά και φιλτραρισμένα μέσα από τη δική του ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ», δίνουν το πλαίσιο ο σταθμός και ο παρουσιαστής.

Μετά το δελτίο ειδήσεων θέση (21.00) στο πρόγραμμα θα παίρνουν τηλεπαιχνίδια. Πρεμιέρα σήμερα κάνει το περίφημο «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο. Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ. Το τηλεπαιχνίδι θα μεταδίδεται κάθε Δευτερα και Τρίτη την ίδια ώρα.

Την ίδια ώρα επίσης, αλλά τις Τετάρτες θα μεταδίδεται το- δεν χριεάζεται συστάσεις- τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα– Γιάννη Ντσούνο. «Το μοναδικό, διαδραστικό, live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει ανανεωμένο για να μας ενώσει ξανά σε μία μεγάλη παρέα που διασκεδάζει, ψηφίζει και κερδίζει! Το έπαθλο μεγαλώνει και οι δύο ομάδες θα διεκδικούν έως και 40.000 ευρώ! », ενημερώνει το κανάλι.

Tο prime time του ΣΚΑΪ τις Πέμπτες θα είναι αφιερωμένες σε ταινίες (σε πρώτη φάση). Την Παρασκευή που μας έρχεται θα κάνει εκκίνηση (21.00) το «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό, πρόγραμμα πρωτοεμφανιζόμενο στα ελληνικά τηλεοπτικά πράγματα. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες – ηλικίας 19-69 χρονών και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων. Το «The Floor» ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες παίρνουν θέση με στόχο να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας μέχρι 70.000 ευρώ.

Με το που τελειώνει το The Floor» θα αρχίζει (23.00) το τοκ σόου του σταθμού «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Το τοκ σοου από την επόμενη εβδομάδα θα μεταδίδεται και μια ημέρα επι πλέον- και κάθε Πέμπτη.

Σε επίπεδο lead in, του δελτίου ειδήσεων, τις Κυριακές θα υπάρχει (19.35) το «Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ, γνωστό από το δείγμα γραφής (τέσσερις εκπομπές) που έδωσε αρχές καλοκαιριού.

«Το «Πλυντήριο» επιστρέφει για να κάνει καθαρισμό σε βάθος, να εξοντώσει λεκέδες και δυσάρεστες… οσμές και να φέρει τηλεοπτική φρεσκάδα που διαρκεί», περιγράφει το κανάλι του Φαλήρου.

Διαβάστε επίσης:

Κανδύλη για Τσουρό: «Δεν είμαι εγώ που θα υποδείξω το πώς θα γίνει μια εκπομπή»

ΣΚΑΪ: Έστειλε εξώδικο στον Γιώργο Κουρδή – Του ζητά να επιστρέψει στο ρεπορτάζ

«Θα πάρουμε την άδειά σας για το τι θέλουμε να είμαστε;»: «Σφάχτηκαν» στον αέρα Γραμμέλη – Κωστόπουλος