«Τραμπάλα» η πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (11,12/10)

ΣΚΑΪ και Alpha εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων του γουίκεντ για προφανείς λόγους.

Σαν προωθητικός πύραυλος το «The Voice» «εκτόξευσε» το κανάλι του Φαλήρου το Σάββατο. Κάτι ανάλογο συνέβη και την Κυριακή, μόνον που ο Alpha μετέδωσε απευθείας τον ποδοσφαιρικό αγώνα Δανίας- Ελλάδας και ήταν ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθεατών από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας, με αποτέλεσμα το 15,3% του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς.

Το Σάββατο το μερίδιο της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ διαμορφώθηκε στο 2,5%και υπερδιπλασίαστηκε την Κυριακή λόγω επαυξημένης αθλητικής δραστηριότητας, κυρίως, όμως, λόγω του αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού.

Σε χαλαρούς ρυθμούς κινήθηκε το Mega, το οποίο την Κυριακή βρέθηκε πίσω από το Star, που προσπέρασε ακόμα και τον ΑΝΤ1.

Νέο «χαμηλό» κατέγραψε η Νielsen για την ΕΡΤ1 την τελευταία ημέρα του περασμένου επταήμερου.

