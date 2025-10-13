ΣΚΑΪ: Με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ «ανοίγει» την σεζόν το «Prime time» (13/10) – Μιλούν, μεταξύ άλλων, Βορίδης, Τσιάρας, Σημανδράκος, «Χασάπης»

Τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει προκαλέσει τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, συνάντησε ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης και πήρε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, καταγράφοντας σημαντικές μαρτυρίες οι οποίοι παρουσιάζονται σήμερα (22.45) στην πρεμιέρα της εκπομπής «Prime time».

Η έρευνα του δημοσιογράφου φέρνει στο προσκήνιο άγνωστες πτυχές ενός πολύκροτου σκανδάλου, τονίζει ο ΣΚΑΪ, με φόντο πλασματικούς βοσκοτόπους και ανύπαρκτα ζώα.

O πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μόσχος Κορασίδης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος περιγράφουν στην κάμερα του «Prime Time» την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην αποκάλυψη μιας απάτης με τους εκατοντάδες εμπλεκόμενους.

Ο Αντώνης Βαγιάνος, πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εστιάζει στους μηχανισμούς συγκάλυψης και στις απειλές που δέχθηκε η εντολέας του όταν ξεκίνησε να ερευνά τις παρατυπίες κατ’ εντολή του τότε προϊσταμένου της και προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα.

Ο νυν και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Μάκης Βορίδης, μιλούν για το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης και δίνουν απαντήσεις για τους χειρισμούς των διοικήσεών τους.

Επίσης, ο παραγωγός και πρώην σύμβουλος του ΥΠΑΑΤ Ανδρέας Στρατάκης, που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Χασάπης», απαντάει για τον ρόλο του αλλά και για τα τεκταινόμενα στην Κρήτη – την περιοχή που συνδέθηκε με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων όσο καμία άλλη.

