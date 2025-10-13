ΣΚΑΪ: Με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ «ανοίγει» την σεζόν το «Prime time» (13/10) – Μιλούν, μεταξύ άλλων, Βορίδης, Τσιάρας, Σημανδράκος, «Χασάπης»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει προκαλέσει τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, συνάντησε ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης και πήρε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, καταγράφοντας σημαντικές μαρτυρίες οι οποίοι παρουσιάζονται σήμερα (22.45) στην πρεμιέρα της εκπομπής «Prime time».
Η έρευνα του δημοσιογράφου φέρνει στο προσκήνιο άγνωστες πτυχές ενός πολύκροτου σκανδάλου, τονίζει ο ΣΚΑΪ, με φόντο πλασματικούς βοσκοτόπους και ανύπαρκτα ζώα.
O πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μόσχος Κορασίδης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος περιγράφουν στην κάμερα του «Prime Time» την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην αποκάλυψη μιας απάτης με τους εκατοντάδες εμπλεκόμενους.
Ο Αντώνης Βαγιάνος, πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εστιάζει στους μηχανισμούς συγκάλυψης και στις απειλές που δέχθηκε η εντολέας του όταν ξεκίνησε να ερευνά τις παρατυπίες κατ’ εντολή του τότε προϊσταμένου της και προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα.
Ο νυν και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Μάκης Βορίδης, μιλούν για το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης και δίνουν απαντήσεις για τους χειρισμούς των διοικήσεών τους.
Επίσης, ο παραγωγός και πρώην σύμβουλος του ΥΠΑΑΤ Ανδρέας Στρατάκης, που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Χασάπης», απαντάει για τον ρόλο του αλλά και για τα τεκταινόμενα στην Κρήτη – την περιοχή που συνδέθηκε με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων όσο καμία άλλη.
