Στον «αέρα» η Eurovision 2026: Η Αυστρία απειλεί να μην διοργανώσει τον διαγωνισμό σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ

Ότι η Eurovision έχει ξεκάθαρα λάβει πολιτικές διαστάσεις είναι πασιφανές. Και από καιρό. Απλώς τώρα είναι πιο έντονο.

Οι εξελίξεις είναι κρίσιμες καθώς πλησιάζει ο καιρός για την έκτακτη συνέλευση της EBU στην οποία τα μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν- με ηλεκτρονική ψηφοφορία- αν εν τέλει θα συμμετάσχει ή θα εξαιρεθεί η KAN και μέσω αυτής το Ισραήλ, στην Eurovision 2026 της Βιέννης.

Οι διχαστικές τάσεις που έχουν αναπτυχθεί και η αντίδραση, ακόμα και εκτός EBU με την μέχρι τώρα τακτική στρουθοκαμηλισμού και τα «δυο μέτρα και δυο σταθμά», συνεχίζονται.

Νέο επεισόδιο στο Γιουροβιζιονικό σίριαλ η βούληση της αυστριακής κυβέρνησης του συντηρητικού ÖVP.

Η ηγεσία του ÖVP θέλει, σε περίπτωση μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, η ÖRF, η αυστριακή ραδιοτηλεόραση, να μην διοργανώσει τον διαγωνισμό που είναι προγραμματισμένος τον ερχόμενο Μάιο στην πρωτεύουσα της χώρας.

Υποστηρίζεται ότι, καθώς η ψηφοφορία της EBU για το ζήτημα θα είναι μυστική, υπάρχει πιθανότητα «να προκύψει πλειοψηφία υπέρ του αποκλεισμού Ισραήλ», αναφέρει η εφημερίδα OE24 (και στην ψηφιακή έκδοση της) σε σχετικό ρεπορτάζ στις πολιτικές σελίδες της, επικαλούμενη ως πηγή άνθρωπο που γνωρίζει διεργασίες στο εσωτερικό της EBU.

Σε αυτή την εκδοχή ο αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ και ο γενικός γραμματέας το κυβερνόντος Λαϊκού Κόμματος Αλεξάντερ Προλ, φέρεται να ασκούν πιέσεις στην ÖRF, και στην δημοτική αρχή της Βιέννης, για να απορρίψουν της υλοποίηση της διοργάνωσης εάν τελικά μείνει εκτός Eurovision 2026 το Ισραήλ.

«Είναι αδύνατο να απαγορεύσουμε σε μια εβραία καλλιτέχνιδα να έρθει στη Βιέννη», δήλωσε κορυφαίος εκπρόσωπος του ÖVP στο oe24. Ο Στόκερ ευθυγραμμίζεται με τον ομόλογο του της Γερμανίας. Ο Φρίντριχ Μερτς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ.

Με μια ειδοποιό διαφορά για την Αυστρία. Μια τέτοια σκέψη ενδεχομένως να εκστομίζεται εύκολα, όμως στην υλοποίηση της είναι ζόρικη.

Ο δήμαρχος της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιχ, είναι αντίθετος και επιμένει πως ο διαγωνισμός πρέπει να γίνει κανονικά , — όχι μόνο για λόγους πολιτιστικούς, αλλά και για τα εκατομμύρια ευρώ που αποφέρει κάθε χρόνο στην οικονομία της εκάστοτε διοργανώτριας πόλης η Eurovision.

Η διαφωνία αυτή έχει μετατρέψει τη διοργάνωση σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την πόλη.

Επίσης αν η ÖRF αρνηθεί να υλοποιήσει την διεξαγωγή του 70ου διαγωνισμού της Eurovision θα έρθει αντιμέτωπη με μεγάλες οικονομικές συνέπειες που προβλέπεται στη σύμβαση με την EBU καθώς οι ρήτρες επισείουν οικονομικές κυρώσεις έως 40 εκατ. ευρώ, από τα οποία πάνω από τα μισά (περίπου 26) θα βαρύνουν την αυστριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία έχουν δηλώσει ότι δεν θα στείλουν διαγωνιζόμενους στη Eurovision 2026 αν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απόφαση της Ισπανίας έχει τη σημασία της, διότι αποτελεί έναν από τους πέντε μεγάλους χορηγούς της Eurovision, μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μένει να φανεί πως- και αν- θα επηρεάσει τις έντονες διχαστικές τάσεις στους κόλπους της EBU και τη νέα απειλή της Αυστρίας, η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η έναρξη διαδικασίας ανταλλαγής ομήρων.

