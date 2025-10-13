ΕΚΚΟΜΕΔ: «Πακέτο» 2,6 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση 25 κινηματογραφικών έργων – Η λίστα και τα ποσά

Το «οκ» του ΕΚΚΟΜΕΔ εξασφάλισαν 25 κινηματογραφικές προτάσεις, στο πλαίσιο των επιλεκτικών προγραμμάτων, οι οποίες υποβλήθηκαν στα στάδια Παραγωγής, Development και Γραφής του Βασικού προγράμματος του Οργανισμού για το 2025 – πρώτο εξάμηνο (με καταληκτική υποβολή το τέλος Ιουνίου).

Το μεγαλύτερο μέρος (2,5 εκατ. ευρώ) του κονδυλίου κατευθύνθηκε στις -10- προτάσεις οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της Παραγωγής και για πρώτη φορά, δύο σχέδια μυθοπλασίας ενισχύονται με το ανώτατο δυνατό ποσό βάσει του Προγράμματος, τις 350.000 ευρώ, ενημερώνει το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρακάτω:

Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ εξετάστηκαν 31 επιλέξιμα σχέδια, 22 μυθοπλασίας και εννέα ντοκιμαντέρ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται προέγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 500.000 ευρώ στα ακόλουθα 10 σχέδια (εννέα μυθοπλασίας και ενός ντοκιμαντέρ):

ΑΣΦΑΛΤΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΜΙΝΩΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

Παραγωγή: ΜΙΝΩΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

Ποσό χρηματοδότησης: 240.000€

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΟΓΡΗΣ

Παραγωγή: FEELGOOD PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ποσό χρηματοδότησης: 300.000€

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ, Η ΜΗΤΕΡΑ & Ο ΘΑΝΑΤΟΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

Παραγωγή: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

Ποσό χρηματοδότησης: 60.000€

Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΦΩΝΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΣΛΕΜΕΣ

Παραγωγή: ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (FILMIKI PRODUCTIONS AE)

Ποσό χρηματοδότησης: 300.000€

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ (μυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ

Παραγωγή: ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (“COPA-LOCA FILMS”)

Ποσό χρηματοδότησης: 240.000€

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ

Παραγωγή: LECLERC KATIA – VERONIQUE

Ποσό χρηματοδότησης: 60.000€

ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΟΙΚΕΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ (μυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό χρηματοδότησης: 300.000 €

BILLY BEAU (μυθοπλασία)

Σενάριο- Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παραγωγή: GRAVITY BREATH PICTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ποσό χρηματοδότησης: 300.000€

OH, HOW FUN! (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό χρηματοδότησης: 350.000€

YUGOSLOVE (μυθοπλασία)

Σενάριο: BENJAMIN HOPKINS

Σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ

Παραγωγή: HERETIC Ε.Π.Ε.

Ποσό χρηματοδότησης: 350.000€

Στο στάδιο DEVELOPMENT εξετάστηκαν 12 επιλέξιμα σχέδια, εννέα μυθοπλασίας και τρία ντοκιμαντέρ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 50.000 ευρώ στις παρακάτω πέντε προτάσεις (τέσσερις μυθοπλασίας και ενός ντοκιμαντέρ):

ΘΕΡΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: ΡΗΝΙΩ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ

Παραγωγή: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό χρηματοδότησης: 10.000€

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

Παραγωγή: ΤΑΝΓΟΥΙΡ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ποσό χρηματοδότησης: 10.000€

15km (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Παραγωγή: TUGO TUGO PRODUCTIONS Ι.Κ.Ε.

Ποσό χρηματοδότησης: 10.000€

CONNECTING WITH MIT (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΖΗ

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΖΗ

Παραγωγή: ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ποσό χρηματοδότησης: 10.000€

PATRIOT (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Σκηνοθεσία: ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (“P.P.PRODUCTIONS”)

Ποσό χρηματοδότησης: 10.000€

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ εξετάστηκαν 35 επιλέξιμα σχέδια, 26 μυθοπλασίας και εννέα ντοκιμαντέρ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται χρηματοδότηση συνολικού ύψους 59.002,60 ευρώ (53.500€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38% για τα σχέδια που υποβλήθηκαν από σεναριογράφους χωρίς παραγωγό ή στα οποία ο σεναριογράφος αναφέρεται και ως παραγωγός) στα παρακάτω 10 σχέδια (έξι μυθοπλασίας και τλεσσερα ντοκιμαντέρ):

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παραγωγή: STUDIOBAUHAUS I.K.E.

Ποσό χρηματοδότησης: 4.000€

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Παραγωγή: ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ

Ποσό χρηματοδότησης: 4.000€

Η ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ, ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

Σκηνοθεσία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ

Παραγωγή: –

Ποσό χρηματοδότησης: 7.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο – σκηνοθεσία: ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

Παραγωγή: ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ

Ποσό χρηματοδότησης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο – σκηνοθεσία: ΧΡΥΣΗΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Παραγωγή: –

Ποσό χρηματοδότησης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ; (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ

Παραγωγή: ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ποσό χρηματοδότησης: 7.000€

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία: –

Παραγωγή: –

Ποσό χρηματοδότησης: 7.000€

BALKAN STORY (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΣ

Παραγωγή: –

Ποσό χρηματοδότησης: 7.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

SUPER 8 (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΥΒΛΗΣ

Παραγωγή: –

Ποσό χρηματοδότησης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

UNTIL YOU SEE US (μυθοπλασία)

Σενάριο – σκηνοθεσία: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Παραγωγή: Α.Μ.Κ.Ε. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Ποσό χρηματοδότησης: 4.500€

Οι σχετικές αποφάσεις θα «ανέβουν» στη Διαύγεια.

Η «μεγάλη εικόνα» του ΕΚΚΟΜΕΔ απο την επαναδραστηριοποίηση του και πιο συγκεκριμένα από τον Μάρτιο έως αυτή τη στιγμή έχει ως εξής: 107 κινηματογραφικά σχέδια έχουν ενισχυθεί μέσω των Επιλεκτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. με το συνολικό ποσό των 6,4 εκατομμυρίων ευρώ και έως το τέλος του έτους ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα θα φτάσει τα 7,3 εκατ. ευρώ (*δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό η χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024Α των Προγραμμάτων ΒΑΣΙΚΟ και ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο 2025 μετά «από ολιγόμηνη καθυστέρηση» λόγω της μετάβασης από το τ. ΕΚΚ στο ΕΚΚΟΜΕΔ).

Πρόκειται -τονίζεται από το Κέντρο για την οπτικοακουστική δημιουργία- για αύξηση της τάξης του 55% από την τελευταία εξαετία όπου ο προϋπολογισμός για τα Επιλεκτικά προγράμματα χρηματοδότησης αναγόταν, κατά μέσο όρο, σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

