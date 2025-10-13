Δεύτερο Πρόγραμμα: Στον «αέρα» μεγάλο αφιέρωμα για τα 100 από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Δεύτερου Προγράμματος (103,7) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σαν καλοοργανομένο συμφωνικό σύνολο ευθυγραμμίστηκαν, ετοίμασαν και από σήμερα παρουσιάζουν ένα πολυήμερο αφιέρωμα στον διεθνή Μάνο Χατζιδάκι με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του (στις 23 του μήνα).

Ένας μεγάλος «φόρο τιμής» στη μουσική ιδιοφυία, ίσως τη μεγαλύτερη της Ελλάδας, που γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, το ραδιόφωνο θα παρουσιάσει το έργο και την προσωπικότητα του συνθέτη μέσα από αφιερωμένες εκπομπές, αποσπάσματα από συνεντεύξεις και ανέκδοτες ιστορίες, ενώ θα μεταδοθούν και επαναλήψεις εκπομπών από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Εν τάχει το πρόγραμμα του αφιερώματος σε τίτλους:

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16.00-17.00 Σιδερής Πρίντεζης

«Στο Τρίτο πρόσωπο: Για τον Μάνο Χατζιδάκι με τον Μάνο Χατζιδάκι»

22.00-00.00 Κώστας Θωμαΐδης

«Μάνος Χατζιδάκις, μια βόλτα στον κόσμο»

ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14.00-14.30 Φώτης Απέργης

«Η εποχή της Μελισσάνθης»

21.00-22.00 Γιώργος Τσάμπρας

«Ο Μάνος Χατζιδάκις, το μπουζούκι και οι μπουζουξήδες»

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

13.00-14.00 Ελένη Γιαννοπούλου

«Ο Μεγάλος Ερωτικός»

16.00-17.00 Σιδερής Πρίντεζης

Συνέντευξη του Γιώργου Ι. Αλλαμανή

21.00-22.00 Γιώργος Τσάμπρας

«Ο Μάνος Χατζιδάκις, το μπουζούκι και οι μπουζουξήδες II»

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

15.00-16.00 Πάνος Χρυσοστόμου

«Οι μουσικοί κληρονόμοι του Μάνου Χατζιδάκι»

19.00-20.00 Σιδερής Πρίντεζης

«Λαϊκοί Βάρδοι: Μάνος Χατζιδάκις και Γιώργος Ζαμπέτας στο Τρίτο Πρόγραμμα»

21.00-22.00 Γιώργος Τσάμπρας

Συνέντευξη του Σπύρου Σακκά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

13.00-14.00 Σιδερής Πρίντεζης

«Η Φλέρυ Νταντωνάκη και ο Μάνος Χατζιδάκις»

17.00-18.00 Μιχάλης Γελασάκης

«Ο Μάνος Χατζιδάκις μετά τους Raining Pleasure»

22.00-00.00 Έλενα Διάκου

Συναυλία-αφιέρωμα του Διονύση Σαββόπουλου στον Μάνο Χατζιδάκι

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08.00-10.00 Λίτσα Τότσκα

«Η φύση στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι»

16.00-17.00 Σύσση Καπλάνη

«Η γραπτή παρακαταθήκη του Μάνου Χατζιδάκι»

17.00-18.00 Στάθης Δρογώσης

«Ο στιχουργός Μάνος Χατζιδάκις»

20.00-21.00 Παντελής Σιβρής

«Η ποπ πλευρά του Μάνου Χατζιδάκι»

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11.00-13.00 Κώστας Φασουλάς

«Στο μυαλό του Μάνου Χατζιδάκι»

17.00-18.00 Οδυσσέας Τσάκαλος

«Ο δικός μου Μάνος Χατζιδάκις»

18.00-20.00 Φώτης Απέργης

«Ο κύριος Χατζιδάκις κάνει χιούμορ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

15.00-16.00 Πάνος Χρυσοστόμου

«Οι μουσικοί κληρονόμοι του Μάνου Χατζιδάκι»

22.00-00.00 Κώστας Θωμαΐδης

«Τα θεατρικά του Μάνου Χατζιδάκι»

ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14.00-14.30 Φώτης Απέργης

«Ο Χατζιδάκις στη διεθνή οθόνη»



16.00-17.00 Σιδερής Πρίντεζης

«Ραδιονοσταλγία: Ο Μάνος Χατζιδάκις και το ρεμπέτικο»

20.00-21.00 Έλενα Διάκου

«Ο πολιτικός Μάνος Χατζιδάκις»

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16.00-17.00 Σιδερής Πρίντεζης

Θεατρικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας

20.00-21.00 Έλενα Διάκου

«Ο πολιτικός Μάνος Χατζιδάκις»

22.00-23.00 Κώστας Θωμαΐδης

O Νίκος Κυπουργός στις «Πλανόδιες Μουσικές»

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08.00-10.00 Μαργαρίτα Μυτιληναίου

«Ο ορχηστρικός Μάνος Χατζιδάκις»

12.00-14.00 Ελένη Γιαννοπούλου

«Τα πρόσωπα στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι»

14.00-15.00 Φώτης Απέργης

«Ταξιδεύοντας μέσα από τις εφημερίδες»

16.00-17.00 Σιδερής Πρίντεζης

«Όταν η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδησε Μάνο Χατζιδάκι στην Ελληνική Ραδιοφωνία»

17.00-18.00 Μιχάλης Γελασάκης

«Ο Μάνος Χατζιδάκις μέσα από τις συνεντεύξεις του»

21.00-22.30 Σιδερής Πρίντεζης

Συναυλία με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι

Το αφιέρωμα στον Χατζιδάκι «άνοιξε» νωρίτερα σήμερα (13/10) η εκπομπή «Απλά και αγαπημένα» της Άντρης Βασιλειάδου. Μουσικές και τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο που αγαπήθηκαν από το κοινό και απαξιώθηκαν (οι περισσότερες) από τον δημιουργό τους.

Περισσότερα για το αφιέρωμα στον πρώτο Έλληνα συνθέτη που βραβεύτηκε με Όσκαρ (1961) για το «Καλύτερο κινηματογραφικό τραγούδι της χρονιάς» -για το θρυλικό «Τα παιδιά του Πειραιά», στο «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν-, δεν το παρέλαβε και αργότερα, αρχές του ’70, το πέταξε στα σκουπίδια, με ένα κλικ εδώ.

