20.10.2025 17:24

Πέντε στις πέντε κατάφερε ο Alpha με την πρωτιά τηλεθέασης την Παρασκευή (17/10)

20.10.2025 17:24
alpha-new

Σχεδόν ίδια δυναμική με αυτή της Πέμπτης είχε ο Alpha την Παρασκευή, ο οποίος κράτησε τα σκήπτρα στις τηλεπροτιμήσεις.

Κάπως έτσι ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς ήταν πρώτος για δεύτερο πενθήμερο, στη σειρά. Σταθερότητα καταγράφηκε επίσης, από τη Nielsen και στο Mega.

Την Παρασκευή ο ΣΚΑΪ  προσπέρασε το Star, το Open είχε μερίδιο ίδιο με αυτό που απέσπασε την Τετάρτη και κάτι ανάλογο συνέβη και με την επίδοση της ΕΡΤ1.

Διαβάστε επίσης:

Disney+ μέσω ΔΕΗ

Δημοσιογράφος της ΕΡΤ 3 χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητος και επικίνδυνος για την Τουρκία – Ερώτηση Αρναούτογλου στην Κάγια Κάλας

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

mitsotakis-zelensky-symfonia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Ζελένσκι με Μητσοτάκη για προμήθεια φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Tileorasi
MEDIA

Τη χαρά της πρωτιάς στην τηλεθέαση γεύτηκε ο ΣΚΑΪ το σαββατοκύριακο (18-19/10)

gerapetritis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν: «Εκτός συζήτησης θέματα κυριαρχίας»

mitsotakis slovenia 98- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Σύνοδο MED9: Οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο

no kings pascal
LIFESTYLE

No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

