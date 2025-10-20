Πέντε στις πέντε κατάφερε ο Alpha με την πρωτιά τηλεθέασης την Παρασκευή (17/10)

Σχεδόν ίδια δυναμική με αυτή της Πέμπτης είχε ο Alpha την Παρασκευή, ο οποίος κράτησε τα σκήπτρα στις τηλεπροτιμήσεις.

Κάπως έτσι ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς ήταν πρώτος για δεύτερο πενθήμερο, στη σειρά. Σταθερότητα καταγράφηκε επίσης, από τη Nielsen και στο Mega.

Την Παρασκευή ο ΣΚΑΪ προσπέρασε το Star, το Open είχε μερίδιο ίδιο με αυτό που απέσπασε την Τετάρτη και κάτι ανάλογο συνέβη και με την επίδοση της ΕΡΤ1.

