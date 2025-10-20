Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί σχέση ανάμεσα σε μια έντονα ντροπαλή γυναίκα η οποία φοβάται την οπτική επαφή και έναν άνδρα, ορισμό του «μη μου άπτου»; Είναι μια πρόκληση.

Αυτή την πρόκληση έκαναν σειρά στο Netflix με τίτλο «Ανώνυμοι Ρομαντικοί». Προϊόν, μάλλον επιτυχημένης, «χημείας» η σειρά, αφού πρόκειται για Ιαπωνοκορεάτικη συμπαραγωγή, αποτελεί κράμα της λεπτότητας του ιαπωνικού σινεμά με την αισθητική λιτότητα που το διακρίνει, και της πλούσιας παλέτας συναισθηματικών στοιχείων που διακρίνουν το K Drama, το νέο (Νοτιο)Κορεατικο κινηματογράφο.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ένα ποτάμι χωρίζει. Στην περίπτωση των ηρώων της σειράς ένα ποτάμι… σοκολάτας τους φέρνει κοντά.

Μια αντισυμβατική ρομαντική κομεντί, που «πατάει» πάνω στην γαλλικοβελγική ταινία «Les Emotifs Anonymes» (2010) του Ζαν Πιερ Αμερίς, και η οποία ετοιμαζόταν επι μια δεκαετία πριν «ανέβει» στην ιντερνετική πλατφόρμα, εστιάζει στην γνωριμία δύο νέων ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια αγάπη για την σοκολάτα και ένα «εμπόδιο», το κοινωνικό άγχος, καθώς αμφότεροι είναι αγοραφοβικοί, καθένας με την ιδιαιτερότητα του,

Σε δυο αράδες η υπόθεση: Μια εκπληκτική σοκολατοποιός, η Χάνα Λι (Χαν Χιο-Τζου), η οποία φοβάται την οπτική επαφή με τους γύρω της, συναντά τον νέο πρόεδρο-κληρονομο φιρμας καταστήματος υψηλής σοκολατοποιϊας,τον Σοσούκε Φουτζιβάρα (Σουν Ογκούρι), που δεν αγγίζει τους άλλους ούτε θέλει να τον αγγίζουν οι άλλοι, αλλά για κάποιο λόγο, μεταξύ τους, αυτό δεν τους επηρεάζει.

Πρωταγωνιστούς οι Σουν Ογκούρι, Χαν Χιο-τζου, Γιούρι Νακαμούρα, Ρίο Ναρίτα, Αγιούμι Ίτο, Σίμα Ίσε, Κεϊτσίρο Αζούμα, Κόγια Φούκουντα, Σιόρι Ακίτα, Ικούχο Ακίγια

Η ιστορία ολοκληρώνεται σε μόλις οκτώ επεισόδια διάρκειας περίπου 45 λεπτών το καθένα.

