Disney+ μέσω ΔΕΗ

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον τομέα του οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσα από τις ιντερνετικές συνδρομητικές πλατφόρμες ροής και τους παρόχους ενέργειας.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ενεργοποίησε νέα υπηρεσία – «πακέτο» ρεύματος, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο του Disney+.

Ο πάροχος ενέργειας στο φιλάνε του περασμένου πενθήμερου ανέβασε στην επίσημη ιστοσελίδα του το νέο πακέτο ηλεκτρικής ενέργειας «My Home plan», το οποίο με σταθερό κόστος ενέργειας σε μηνιαία βάση, στα 60 ευρώ, εκείνος που θα το επιλέξει, θα αποκτά αυτομάτως, πρόσβαση στο περιεχόμενο του Disney+, δωρεάν για ένα εξάμηνο, μαζί με άλλες προσφορές και προνόμια.

Εξειδικευμένες παρατηρητές του κλάδου παρόχων Ενέργειας, αναφέρουν πως στα σχέδια της ΔΕΗ είναι η επέκταση της νέας προσφοράς και σε άλλα προγράμματά της, η οποία, γενικότερα, επιδιώκει να προσφέρει μία ευρεία γκάμα επιπλέον προϊόντων, υπηρεσιών και εκπτώσεων στους συνδρομητές της.

Μένει να φανεί αν η νέα αυτή συνεργασία, στο πλαίσιο της νέας συνθήκης καθώς μεγάλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών συνεργάζονται με OTT, όπως για παράδειγμα η Cosmote Telekom με το Netflix και η Vodafone με το Disney+, αναπτυχθεί και στα νέα πακέτα συνδέσεων οπτικών ινών (FTTH) που έχει αρχίσει να προσφέρει η ΔΕΗ από τις αρχές του καλοκαιριού.

