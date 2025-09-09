Alpha: Προαναγγέλλει τη νέα καθημερινή δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς» με κατατοπιστικό περιεχόμενο για πάθη και έρωτες (video)

Η νέα καθημερινή δραματική σειράς «Να μ’ αγαπάς» με την υπόθεση της να εκτυλίσσεται στις μέρες μας έρχεται στον Alpha και μάλλον θ αποτελέσει τον «άλλο» πόλο στον «Άγιο έρωτα» η ιστορία του οποίου είναι χρονικά ενταγμένη σε περασμένη εποχή.

Ταυτόχρονα ο υπολογισμός της στο πρόγραμμα του σταθμού χωρίς να έχει προς το παρόν ο Alpha να έχει ανοίξει τα «χαρτιά» του σε επίπεδο προγραμματισμού ιντριγκάρει τον ανταγωνισμό καθώς αναμένει την επόμενη κίνηση στη… σκακιέρα τηλεθέασης.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά στο «Να μ’ αγαπάς». Η ιστορία ακολουθεί τη Ζωή, η οποία σε νεαρή ηλικία εγκαταλείπει μια νύχτα τα νεογέννητα δίδυμα παιδιά της στην πόρτα ενός σπιτιού κι εξαφανίζεται.

Σχεδόν τρείς δεκαετίες αργότερα, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, που έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Τα δίδυμα, Λευτέρης και Φωτεινή, που η Ζωή «ξέχασε» κάπου στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουν την ταυτότητα της μητέρας τους από τα τελευταία λόγια της γιαγιάς τους και ξεκινούν να τη βρουν.

Στο Ναύπλιο, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Συστατικά της πλοκής για εκρηκτικές καταστάσεις.

Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Όμως η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Την ίδια στιγμή, ένας μοναχικός άντρας, ο Άγγελος Μανιάτης, εμφανίζεται με μοναδικό σκοπό την καταστροφή της οικογένειας Καλλιγά.

Καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, νέες σχέσεις και συμμαχίες διαμορφώνονται για να διορθωθούν λάθη και προδοσίες του παρελθόντος.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Η μουσική της σειράς είναι του Νίκου Τερζή και το ομότιτλο τραγούδι του «Να μ’ αγαπάς» σε ερμηνεία Γιάννη Κότσιρα.

