04.09.2025 08:42

Alpha: Τρία αγόρια, δύο γονείς – Τι μπορεί να πάει καλά στη σειρά «Τρομεροί γονείς» (videos)

04.09.2025 08:42
tromeroi_goneis_alpha_new

Τα πράγματα είναι απλά και έχουν ως εξής στη νέα -όχι ακριβώς- κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς» του Alpha με συνθετικά συστατικά τρία αγόρια και τους γονείς τους -στο μίγμα αυτό «κολλάει» το «όχι ακριβώς».

Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Τα τρία αγόρια τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή τους. Ο Θωμάς, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, ο Ερμής που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τι θα ακούσουν πάλι, και ο μικρότερος της παρέας, Άλεξ, η ευφυία του οποίου γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη. Προφανώς και το ζεύγος έχει γονείς, φίλους, γείτονες.

Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι- κατ’ αρχάς-  εύκολη υπόθεση, αλλά Στέφανος και Ναταλία δεν είναι ένα οποιοδήποτε -τυχαίο-  ζευγάρι. Είναι οι… τρομεροί γονείς και το κανάλι δίνει μια υποψία, σε μικρές χαρακτηριστικές δόσεις,  για το τι θα εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών λίαν συντόμως, όταν αρχίσουν να μεταδίδονται τα επεισόδια της νέας σειράς οικογενειακών κωμικών καταστάσεων.

Παίζουν οι: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Το σενάριο είναι των Ρένας ΡίγγαΔημήτρη Παπαγιαννόπουλου και η σκηνοθεσία του Γιώργου Κικίδη.

Πρώτος ο Alpha χθες (2/9)- Συνεχίζονται οι… ευτυχισμένες ημέρες για τον ΣΚΑΪ

Δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα – Η απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων της Αυγής

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

