03.09.2025
03.09.2025 19:26

Πρώτος ο Alpha χθες (2/9)- Συνεχίζονται οι… ευτυχισμένες ημέρες για τον ΣΚΑΪ

03.09.2025 19:26
alpha-new

Αν και με απώλειες σε σχέση με τη Δευτέρα, Alpha και Mega διατήρησαν τα κεκτημένα τους, όπως επίσης και ο ΣΚΑΪ, με τη διαφορά πως πρόσθεσε μισή ποσοστιαία μονάδα στο μερίδιο του από τη μία ημέρα στην άλλη, κυρίως διότι «τσίμπησε» κάτι επιμηκύνοντας τη διάρκεια του «Exathlon».

Η κυρίαρχη τάση του δείκτη της Nielsen ήταν καθοδική και μόνον ΣΚΑΪ, Open και MAK TV εμφάνισαν θετικό πρόσημο στις επιδόσεις του.

Η συνολική δυναμική των 10 εθνικής εμβέλειας διαμορφώθηκε στο 65,3% από 68,4% τη Δευτέρα, αντιστοίχως χθες το 34,7%  έστρεψε την προσοχή του στα «Others» της Nielsen.

Δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα – Η απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων της Αυγής

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Eurovision 2026: Η κρίση βαθαίνει – Ερωτηματικό και για τη συμμετοχή της Ολλανδίας, ίσως και της Σλοβενίας

PAPASTAVROU-232
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: Να ξεκαθαρίσει η Λευκωσία τη θέση της

lex synavlia 009- new
LIFESTYLE

Χαμός για τη συναυλία  του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

polakis vouli 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για κρητική μαφία: «Η σαπίλα αποκτάει διαστάσεις διαπυημένου αποστήματος» – Η κριτική για τροπολογία της κυβέρνησης και οι «λαϊκοί παπάδες»

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν» αν οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες με τις αποφάσεις του Πούτιν για την Ουκρανία

prosdokimo-zois_dimografiko_0309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη για τη δημογραφική κρίση: Η μέση ηλικία από 20 έτη το 1970 θα φτάσει τα 36 έτη το 2050

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

