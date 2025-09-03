Πρώτος ο Alpha χθες (2/9)- Συνεχίζονται οι… ευτυχισμένες ημέρες για τον ΣΚΑΪ

Αν και με απώλειες σε σχέση με τη Δευτέρα, Alpha και Mega διατήρησαν τα κεκτημένα τους, όπως επίσης και ο ΣΚΑΪ, με τη διαφορά πως πρόσθεσε μισή ποσοστιαία μονάδα στο μερίδιο του από τη μία ημέρα στην άλλη, κυρίως διότι «τσίμπησε» κάτι επιμηκύνοντας τη διάρκεια του «Exathlon».

Η κυρίαρχη τάση του δείκτη της Nielsen ήταν καθοδική και μόνον ΣΚΑΪ, Open και MAK TV εμφάνισαν θετικό πρόσημο στις επιδόσεις του.

Η συνολική δυναμική των 10 εθνικής εμβέλειας διαμορφώθηκε στο 65,3% από 68,4% τη Δευτέρα, αντιστοίχως χθες το 34,7% έστρεψε την προσοχή του στα «Others» της Nielsen.

