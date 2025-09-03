Πρώτος ο Alpha χθες (2/9)- Συνεχίζονται οι… ευτυχισμένες ημέρες για τον ΣΚΑΪ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αν και με απώλειες σε σχέση με τη Δευτέρα, Alpha και Mega διατήρησαν τα κεκτημένα τους, όπως επίσης και ο ΣΚΑΪ, με τη διαφορά πως πρόσθεσε μισή ποσοστιαία μονάδα στο μερίδιο του από τη μία ημέρα στην άλλη, κυρίως διότι «τσίμπησε» κάτι επιμηκύνοντας τη διάρκεια του «Exathlon».
Η κυρίαρχη τάση του δείκτη της Nielsen ήταν καθοδική και μόνον ΣΚΑΪ, Open και MAK TV εμφάνισαν θετικό πρόσημο στις επιδόσεις του.
Η συνολική δυναμική των 10 εθνικής εμβέλειας διαμορφώθηκε στο 65,3% από 68,4% τη Δευτέρα, αντιστοίχως χθες το 34,7% έστρεψε την προσοχή του στα «Others» της Nielsen.
