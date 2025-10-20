search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025
20.10.2025 18:36

Τη χαρά της πρωτιάς στην τηλεθέαση γεύτηκε ο ΣΚΑΪ το σαββατοκύριακο (18-19/10)

20.10.2025 18:36
Tileorasi

Χάρη στο μουσικό σόου «The Voice of Greece» ο ΣΚΑΪ καβάτζωσε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών στη διάρκεια του σαββατοκύριακου και μάλιστα με επιδόσεις σαν εκείνες που συνήθως καταφέρνουν Alpha και Mega.

Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ η οποία από το 0,6% και το 0,7% στη διάρκεια του γουίκεντ με την αθλητική δραστηριότητα σε κορύφωση, διαμορφώθηκε διαδοχικά σε 1,8% και 3%, σύμφωνα με τη Nielsen.

Το Σάββατο, δεύτερη επιλογή ήταν ο Alpha και την Κυριακή το Mega. Στα αξιοσημείωτα της Κυριακής το «πέταγμα» του Star στην περιοχή του 10% και άνω, την οποία πιστώνεται μαζί με την απογευματινή ελληνική ταινία και τον «Τροχό της τύχης», η επιλογή του καναλιού στο prime time του να έχει επεισόδια σειρών ελληνικής μυθοπλασίας («Τα φαντάσματα» και «IQ 160»).

Διαβάστε επίσης:

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (17/10) το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Πέντε στις πέντε κατάφερε ο Alpha με την πρωτιά τηλεθέασης την Παρασκευή (17/10)

