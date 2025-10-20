Το «The Voice of Greece» κατάφερε νταμπλ υψηλής τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18-19/10)

Για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν ο ΣΚΑΪ ευτύχησε να δει πρόγραμμά του να το παρακολουθούν πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές. Αυτό συνέβη την Κυριακή με το «The Voice».

Το πράμα με την τηλεθέαση του μουσικού σόου είχε φανεί από το Σάββατο, καθώς είχε σχεδόν τη διπλάσια τηλεθέαση από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας, η οποία είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γενικώς, ως προς τις προτάσεις των καναλιών, τις επιλογές των τηλεθεατών και τη στάση τους απέναντι σε αυτές.

Το Top 3 του Σαββάτου συνδιαμορφώθηκε από τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Την Κυριακή η σουρεαλιστική κωμωδία «Τα φαντάσματα» του Star ήταν η αμέσως επόμενη επιλογή της ημέρας μετά το «The Voice», και μαζί με την πρεμιέρα του «IQ 160» στην τέταρτη, η κίνηση του σταθμού να εντάξει στο Κυριακάτικο πρόγραμμα του ελληνικές σειρές μυθοπλασίας, όταν άλλοι στον ανταγωνισμό είχαν ρίξει περίπου «λευκή πετσέτα», στέφθηκε με επιτυχία.

Στα αξιοσημείωτα, επίσης, το πλασάρισμα του μουσικού τηλεπαιχνιδιού «Don’t forget the lyrics» του ΑΝΤ1.

