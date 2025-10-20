search
20.10.2025 20:30

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

20.10.2025 20:30
esiea-new

Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στις 06.00 αρχίζει στην Αυγή – έντυπη και ιντερνετική έκδοση – από την ΕΣΗΕΑ, καθώς την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5 με τρίωρη στάση εργασίας 16.00-19.00.

Η ΕΣΗΕΑ για τους δημοσιογράφους των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ αξιώνει:

  • Την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών τεσσάρων μηνών καθώς και την αποπληρωμή όλων των παλαιών οφειλών, όλων των εργαζομένων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», την ιστοσελίδα «avgi.gr» και τον ραδιοσταθμό «105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»
  • Τη δέσμευση του βασικού μετόχου ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Οκτωβρίου 2025 και την ομαλοποίηση της καταβολής της μισθοδοσίας
  • Την άμεση κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου βιωσιμότητας από τον βασικό μέτοχο ΣΥΡΙΖΑ που να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότησης και
  • Τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων δημοσιογράφων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», στην ιστοσελίδα «avgi.gr», και στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, για τα οποία δεσμεύτηκε.

