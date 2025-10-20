ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στις 06.00 αρχίζει στην Αυγή – έντυπη και ιντερνετική έκδοση – από την ΕΣΗΕΑ, καθώς την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5 με τρίωρη στάση εργασίας 16.00-19.00.
Η ΕΣΗΕΑ για τους δημοσιογράφους των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ αξιώνει:
Διαβάστε επίσης:
Τη συνεργασία της με το Open ανακοίνωσε η Άρια Καλύβα
Τη χαρά της πρωτιάς στην τηλεθέαση γεύτηκε ο ΣΚΑΪ το σαββατοκύριακο (18-19/10)
Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (17/10) το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.