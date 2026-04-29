Παραιτείται η πρέσβης των ΗΠΑ στο Κίεβο λόγω διαφωνιών με τον Τραμπ για τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία

Η Τζούλι Ντέιβις, επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην Ουκρανία που ασκεί καθήκοντα πρέσβη, πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της. Η παραίτησή της αποδίδεται σε απογοήτευση από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς φέρεται να θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν κάνει αρκετά» για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η Ντέιβις είχε αναλάβει ως «προσωρινή επιτετραμμένη» τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με τους Financial Times η ίδια έχει ενημερώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πρόθεσή της να αποχωρήσει, όχι μόνο από τη θέση της στην Ουκρανία, αλλά και συνολικά από το διπλωματικό σώμα, ολοκληρώνοντας μια καριέρα τριών δεκαετιών.

Πριν από την Ντέιβις, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία ήταν η Μπρίτζετ Μπρινκ, η οποία παραιτήθηκε μετά την αύξηση της πίεσης που άσκησε ο Τραμπ στην Ουκρανία, με οριακό σημείο τη δημόσια διαμάχη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2025.

