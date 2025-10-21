search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:38
21.10.2025 11:32

Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή

LIMENIKO NEW

Σε διαδικασία διερεύνησης βρίσκονται οι αρχές στη Σάμο, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα το μεσημέρι της Δευτέρας, σε βραχώδη περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού.

Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για την παρουσία της σορού στην περιοχή «Αγία Παρασκευή» και άμεσα στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που ανέσυραν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο λιμάνι Μαλαγαρίου.

Από εκεί, η σορός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 24χρονο Omar Khaled Mughmas, υπήκοο Παλαιστίνης, ο οποίος αγνοείται από τα ξημερώματα της 12ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε επιχειρήσει να φτάσει στη Σάμο με φουσκωτή λέμβο από τα τουρκικά παράλια, στην περιοχή «Γαλάζιο».

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Λιμεναρχείο Σάμου.

