Στο πλευρό της Θρασκιά η Διαμαντοπούλου για το διάλογο με… Τσίπρα

Κι όμως! Η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε να υπερασπιστεί την Ράνια Θρασκιά έναντι της επίθεσης που δέχθηκε η τελευταία από την κυβέρνηση για τη δήλωσή της ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει διάλογο με κεντροαριστερές δυνάμεις, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα.

Αν και η άποψη αυτή δεν είναι τόσο δημοφιλής ούτε στη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θέλει να ακούει για διάλογο ή το όνομα «Τσίπρας», η Διαμαντοπούλου επέκρινε την κυβέρνηση ότι παραποιεί τις απόψεις της Θρασκιά.

Ως έμπειρη η πρώην κοινοτική επίτροπος ανέδειξε το σημείο εκείνο των δηλώσεων της βουλευτή, που αφορούσε στην αυτονομία του ΠΑΣΟΚ – όντως το είχε ξεκαθαρίσει αυτό η Θρασκιά.

Βέβαια η ανάρτηση της Διαμαντοπούλου είχε και μία πονηρή αποστροφή. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να ταυτίζει συνέχεια το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ – άρα, σαν να λέει η Άννα «μήπως να μην… δίνουμε λαβές;».

Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία το πώς κινούνται οι «παίκτες» σε αυτό το λεπτό στρώμα πάγου που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ για τις συμμαχίες…

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

Διαβάστε επίσης:

Τον ακούει τον Μπένο ο Μητσοτάκης – Μήπως τα… ΕΛΤΑ φέρνουν γράμμα συγκυβέρνησης;

Μία περίεργη κοινωνικοοικονομική θεωρία του Μητσοτάκη και ο… άγνωστος (;) τρίτος δρόμος

Στο Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για τα θαλάσσια drones ο Δένδιας