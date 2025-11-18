Στο πλευρό της Θρασκιά η Διαμαντοπούλου για το διάλογο με… Τσίπρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κι όμως! Η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε να υπερασπιστεί την Ράνια Θρασκιά έναντι της επίθεσης που δέχθηκε η τελευταία από την κυβέρνηση για τη δήλωσή της ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει διάλογο με κεντροαριστερές δυνάμεις, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα.
Αν και η άποψη αυτή δεν είναι τόσο δημοφιλής ούτε στη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θέλει να ακούει για διάλογο ή το όνομα «Τσίπρας», η Διαμαντοπούλου επέκρινε την κυβέρνηση ότι παραποιεί τις απόψεις της Θρασκιά.
Ως έμπειρη η πρώην κοινοτική επίτροπος ανέδειξε το σημείο εκείνο των δηλώσεων της βουλευτή, που αφορούσε στην αυτονομία του ΠΑΣΟΚ – όντως το είχε ξεκαθαρίσει αυτό η Θρασκιά.
Βέβαια η ανάρτηση της Διαμαντοπούλου είχε και μία πονηρή αποστροφή. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να ταυτίζει συνέχεια το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ – άρα, σαν να λέει η Άννα «μήπως να μην… δίνουμε λαβές;».
Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία το πώς κινούνται οι «παίκτες» σε αυτό το λεπτό στρώμα πάγου που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ για τις συμμαχίες…
