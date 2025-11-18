search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
18.11.2025

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης το 1988 στα γραφεία του ΚΚΕ Εσωτερικού

18.11.2025
Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκος Φλαμπουράρης.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Με τη διάσπαση του ΚΚΕ εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Το 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε το το 1988, φαίνεται ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 50 ετών στα γραφεία του ΚΚΕ Εσωτερικού να συνομιλεί με τον Νίκο Φίλη και την Ορσαλία Πρίσκου. 

