Ανεξέλεγκτη σύγκρουση στο χώρο της Δικαιοσύνης

19.11.2025 08:02
Με ιδιαίτερη προσοχή και βαθύτατο προβληματισμό παρακολουθεί η κυβέρνηση τη σύγκρουση μεταξύ δικαστών και δικηγόρων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες και δεν δείχνει ότι θα κοπάσει εύκολα.

Η σκληρή κόντρα με τον ΔΣΑ που προκάλεσαν δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση (οι δικηγόροι προχωρούν την ερχόμενη Τρίτη σε δίωρη στάση εργασίας και στοχευμένη αποχή από την πρώτη συνεδρίαση του Δ’ Τμήματος του Εφετείου Αθηνών στις 2 Δεκεμβρίου) και ζητούν από τα λοιπά όργανα του δικαστικού σώματος να πάρουν θέση για τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΕνΔΕ περί αυτορρύθμισης του δικηγορικού σώματος.

Κυβερνητικές πηγές αποφεύγουν να τοποθετηθούν επί της ουσίας, σημειώνουν, ωστόσο, ότι θα πρέπει να επιτευχθεί με κάποιο τρόπο καταλαγή, ειδάλλως, υπάρχει η ανησυχία ότι ο πολύπαθος χώρος της Δικαιοσύνης κινδυνεύει να μπει σε περίοδο βαθιάς κρίσης.

