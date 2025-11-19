Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος «καίει» Τασούλη – «Δεν με ενημέρωσε ποτέ»

«Καίει» τον διευθυντή πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων Αντώνη Τασούλη ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος με mail που απέστειλε στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Σε αυτό ο κ. Σημανδράκος διαψεύδει τον κ. Τασούλα που κατέθεσε χθες Τρίτη στην εξεταστική επιτροπή ότι τον ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. «Τον διαψεύδω κατηγορηματικά. Ποτέ δεν είχα ενημέρωση από αυτόν είτε προφορική είτε γραπτή», αναφέρει και προσθέτει: «Τα εντάλματα πληρωμής υπογράφηκαν στις 30 Ιουνίου 2023. Ο κ. Τασούλης μου έστειλε ένα e-mail για την ενημέρωση πληρωμής στις 3 Ιουλίου 2023 στις 5.18 μμ. Πλην της ενημέρωσης αυτής, δεν έλαβα καμία άλλη σχετική ενημέρωση, προφορική ή γραπτή, από τον κ. Τασούλη».

Σύμφωνα με τον κ. Σημανδράκο «στο συγκεκριμένο μειλ ανέφερε μόνο ότι τα ποσά των πληρωμών των 3ωνπαρτίδων και το πλήθος των ΑΦΜ που πληρώθηκαν. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν έκανε κανένα σχόλιο, καμία αναφορά, καμία παρατήρηση και δεν παρείχε καμία ενημέρωση για τυχόν υπέρβαση ή λάθος πληρωμή στις συγκεκριμένες παρτίδες».

Επικαλούμενος όσα κατέθεσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία σημειώνει ότι το λάθος έπρεπε να εντοπιστεί από το λογιστήριο. «Ο κ. Τασούλης είναι προϊστάμενος στο λογιστήριο από το 2011 και έχει πλήρη εικόνα των ΑΦΜ προς πληρωμή», αναφέρει και προσθέτει πως «τα αχρεώστητα είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληρωμών. «Έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα το λάθος. Κυρίως από την πληθώρα των αχρεωστήτως που προκλήθηκαν και τα έβλεπε στην οθόνη του. Θεωρώ ότι το διαπίστωσε αλλά σε μένα δεν το ανέφερε!».

Όπως αναφέρει ο κ. Σημανδράκος ενημερώθηκε για το λάθος πληρωμής αρκετές ημέρες αργότερα από την κα Τυχεροπούλου και τον κ. Θεοδωρόπουλο «κι όχι από αυτούς που έπρεπε, δηλαδή την κυρία Όλγα Ζωή Μωραΐτου και κατ΄ επέκταση τον κ. Μπαμπασίδη». Η κ. Μωραΐτου ήταν άμεσα προϊσταμένη του κ. Τασούλη.

