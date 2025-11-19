search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.11.2025 11:31

Στη συγκρότηση Δικτύων πολιτών προχωρά το ΠΑΣΟΚ

pasok_1510_1920-1080_new

Στη συγκρότηση οριζόντιων Δικτύων πολιτών προχωρά το ΠΑΣΟΚ «με ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά», όπως αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Επισημαίνεται ότι είχε προηγηθεί η στελέχωση των Τομέων Πολιτικής μέσω ανοικτής και συμμετοχικής διαδικασίας.

Με το μότο: Έλα στα Δίκτυα του ΠΑΣΟΚ. Συμμετέχουμε, συνδιαμορφώνουμε, δίνουμε δύναμη στη φωνή της κοινωνίας», το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «τα Δίκτυα αποτελούν χώρους διαλόγου, συνεργασίας και πρωτοβουλίας, όπου οι πολίτες συνδιαμορφώνουν προτάσεις, πολιτικές και δράσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας».

(Η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στο https://digitalsociety.gr/diktya/)

Τα νέα Δίκτυα είναι τα εξής:

-Δίκτυο Καταναλωτών

-Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη

-Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Οικογένεια

-Δίκτυο Φιλοζωίας & Δικαιωμάτων των Ζώων

-Δίκτυο Αλληλεγγύης & Καθημερινότητας του Πολίτη

-Δίκτυο Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

-Δίκτυο Πολιτιστικών Ομοσπονδιών & Συλλόγων

Τα υφιστάμενα Δίκτυα είναι τα εξής:

-Δίκτυο Συνδικαλιστικού Δημόσιου Τομέα

-Δίκτυο Συνδικαλιστικού Ιδιωτικού Τομέα

-Δίκτυο Επιστημόνων

-Δίκτυο Καλλιτεχνών

-Δίκτυο Υγειονομικών

-Δίκτυο Συνταξιούχων

-Δίκτυο Ομοσπονδιών & Αθλητικών Σωματείων

-Δίκτυο Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας

-Δίκτυο Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες ή Σπάνιες Παθήσεις & των Οικογενειών τους

