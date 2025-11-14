Νέα Αριστερά: Σε εξέλιξη η κρίση για τις συμμαχίες και τον Τσίπρα, βαραίνει το κλίμα – Σε αναμονή της επόμενης κίνησης Χαρίτση

Βαθαίνει η κρίση στη Νέα Αριστερά και όλα δείχνουν πώς είναι θέμα χρόνου για τον Αλέξη Χαρίτση οι δύσκολες αποφάσεις. Αναδεικνύεται, δύο χρόνια μετά τη διάσπαση και την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η «συγκόλληση» λόγω της κοινής εναντίωσης στον Κασσελάκη παραγνώριζε εκείνη τη στιγμή τα διαφορά στρατηγικά σχέδια των δύο διαφορετικών τάσεων (Ομπρέλα και 6+6).

Το ερώτημα είναι ποια θα είναι τώρα η επόμενη κίνηση Χαρίτση, καθώς Σακελλαρίδης αλλά και Τσακαλώτος που εκφράζουν την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, απέρριψαν εκ νέου το αίτημά του, σε αυτή την εκτός οργάνων δημόσια αντιπαράθεση από την Τετάρτη και μετά.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, υπενθυμίζεται, έχει τη στήριξη 8 βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας που είναι οι: Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Χουσεϊν Ζειμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Οζγκιούρ Φερχάτ και Θεανώ Φωτίου.

Το κλίμα πάντως ήδη έχει βαρύνει μετά την δημόσια αντιπαράθεση στην κορυφή, και η πόλωση κάνει την εμφάνισή της και μέσα από αναρτήσεις μελών και στελεχών. Είναι με ερωτηματικό λοιπόν, πώς θα αντιδράσει τώρα ο Αλέξης Χαρίτσης. Ενδεχομένως να επιχειρήσει να κάνει μια προσπάθεια γεφύρωσης σε επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, μέχρι νεωτέρας, αφού η στρατηγική διαφωνία θα παραμείνει, και η σύνθεση πλέον δείχνει δύσκολη.

Οι διαφαινόμενες επιλογές είναι οι εξής:

Είτε λοιπόν θα δώσει σήμα «πάμε να λύσουμε τις διαφορές στο Συνέδριο», όπως τον προτρέπουν ο Σακελλαρίδης και άλλοι – εγκαταλείποντας όμως το δημοψήφισμα. Είτε θα επιλέξει την «έξοδο» με το επιχείρημα λόγου χάρη ότι η άλλη πλευρά αρνείται στον πρόεδρο του κόμματος την προσφυγή στα μέλη. Μπαίνει κι ένα ακόμη ερωτηματικό αν προηγουμένως, θα «τραβήξει το σχοινί» ενθαρρύνοντας μέχρι τέλους τη συλλογή υπογραφών του 25% των μελών ώστε να ληφθεί απόφαση για δημοψήφισμα σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού.

Προς το παρόν τα πράγματα βρίσκονται στο «σταυροδρόμι» για το οποίο μίλησε με την ανάρτηση της Τετάρτης, ο Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στην άποψη της πλειοψηφίας κατά των προοδευτικών συμμαχιών ως «περιχαράκωση» και «αναδίπλωση». Σε αυτή την ανάρτηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ουσιαστικά αμφισβήτησε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή και επέμεινε στην προσφυγή στα μέλη (εσωκομματικό δημοψήφισμα) ώστε να ερωτηθούν για το προοδευτικό μέτωπο που προτείνει, το οποίο απορρίπτει η πλευρά Σακελλαρίδη – Τσακαλώτου προκρίνοντας την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Υπενθυμίζεται ότι η απάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη το απόγευμα της Τετάρτης ήταν άμεση και έστελνε το μήνυμα «θα τα συζητήσουμε στο Συνέδριο» όπως αποφάσισε το όργανο. Στην απάντησή του με την οποία πήγε κόντρα στο αίτημα Χαρίτση για δημοψήφισμα, έκανε λόγο για κοινές αγωνίες αλλά διαφωνία στον τρόπο απάντησης στην πρόκληση να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το «κόμμα Τσίπρα» αν αυτό προκύψει. Χώροι για τους οποίους εκτίμησε ότι δεν εμπνέουν και δεν μπορούν να διαμορφώσουν μια νέα πλειοψηφία που θα ανατρέψει τον Μητσοτάκη.

Χθες παρενέβη και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απαντώντας με την σειρά του στον Α. Χαρίτση πως ναι μεν το δημοψήφισμα είναι πράγματι δημοκρατική διαδικασία, αλλά προϋπόθεση αποτελεί να τίθεται καθαρά ποιο είναι το δίλημμα κι εν προκειμένω το δίλημμα αφορά ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει ιδρυθεί «κόμμα Τσίπρα» κι ένα κόμμα που – σύμφωνα πάντα με τον πρώην ΥΠΟΙΚ – ανέστειλε τη λειτουργία του με απόφαση των οργάνων του (ΣΥΡΙΖΑ). «Δημοψήφισμα με το ερώτημα «συμμαχίες ή περιχαράκωση» δεν έχει νόημα» ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Προϋπόθεση για τη διατύπωση ενός τέτοιου ερωτήματος είναι το κόμμα με το οποίο θα συμμαχήσουμε να υπάρχει και να έχει ιδρυθεί, ή να μην έχει αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του με απόφαση των οργάνων του». Και κατέληξε με τις εξής αιχμές: «Κανείς δεν θα εμπιστευθεί ένα κόμμα που δίνει την αίσθηση ότι είναι transit στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να είναι χρήσιμη μια συλλογικότητα αν τα βασικά της στελέχη δεν πιστεύουν σε αυτή—είτε αυτόνομα είτε ως κομμάτι ενός ευρύτερου μετώπου».

