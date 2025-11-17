Τα δύο κρίσιμα πεδία για τις αποφάσεις στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ- Με διαφορετικές στρατηγικές Ανδρουλάκης και Δούκας

Μια εβδομάδα μετά την παρά λίγο ανατροπή της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας στην ΚΕΔΕ από τον Χάρη Δούκα αλλά και την μη στήριξη του ψηφίσματος του από “πράσινους” δημάρχους, ανοίγει ένα κομβικό κεφάλαιο για την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Το αν θα στηρίξει ή όχι την στρατηγική των μετώπων που του έδωσε την επικράτηση στον Δήμο της Αθήνας.

Οι εθνικές εκλογές έχουν προφανώς άλλα χαρακτηριστικά και δεν περνούν σε δεύτερο γύρο αλλά σε επαναληπτικές κάλπες. Ωστόσο για να υπάρξει έδαφος συνεργασιών απέναντι στην κυριαρχία της ΝΔ όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να καλλιεργηθεί πρώτα. Με το ΠΑΣΟΚ να οδεύει προς το συνέδριο του στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, μένει να απαντηθεί αν θα ψηφιστεί πρώτον από την βάση του η θέση ότι δεν θα συνεργαστεί υπό καμία συνθήκη με την ΝΔ και δεύτερον αν στο πλαίσιο της αυτόνομης πορείας θα συνομιλεί με τις άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Στο πρώτο πεδίο φαίνεται ότι συμφωνούν σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη που έχει δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με την ΝΔ από το βήμα της ΔΕΘ. Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ακόμα και αν χρειαστούν πολλαπλές κάλπες το ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσει για κανένα λόγο με την ΝΔ και ζητά η θέση αυτή να ψηφιστεί και από το συνέδριο. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι η στρατηγική αυτή θα γίνει και ψήφισμα του συνεδρίου, καθώς μέχρι στιγμής η πλειοψηφία του κόμματος την θεωρεί αυτονόητη θέση. Η πλευρά του Δημάρχου της Αθήνας υποστηρίζει ότι το συνέδριο ως κορυφαίο όργανο θα δώσει άλλο βάρος στην απόφαση, μεγαλύτερο από τις δημόσιες δεσμεύσεις ή την σχετική απόφαση ενός οργάνου.

Στο δεύτερο σημαντικό μέρος της στρατηγικής του κόμματος για τις συνεργασίες, επίσης όλοι συμφωνούν στην αυτόνομη πορεία του. Υπάρχουν και εδώ όμως διαφορετικές προσεγγίσεις για αυτή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι μόνο μετεκλογικά και εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει πετύχει τον στόχο της νίκης ακόμα και με μια ψήφο, θα συνομιλήσει με άλλες δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας έχει εκφραστεί υπέρ του διαλόγου με όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης και με το επικείμενο κόμμα Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρές θέσεις. Συμπληρώνει ότι με ελάχιστο χρόνο και με τις κάλπες ανοιχτές, αν δεν υπάρξουν διεργασίες πριν η δημιουργία μετώπων θα είναι πολύ δύσκολη.

Με αυτά τα δεδομένα ίσως ήδη διαφαίνονται δύο βασικές διαχωριστικές γραμμές για την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο του κόμματος δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν και να επικυρωθούν από την βάση. Στο σημείο αυτό τόσο ο Παύλος Γερουλάνος με τον όρο “δημοκρατική έκρηξη” για το ΠΑΣΟΚ όσο και η Άννα Διαμαντοπούλου έχουν μιλήσει υπέρ ενός ανοιχτού συνεδρίου που θα πάρει ουσιαστικές αποφάσεις για όλα. Με αυτή την λογική τοποθετείται επιταχύνοντας την λειτουργία όλων των οργάνων της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια των συνεδριακών διαδικασιών που θα αποφασιστεί θα δείξει τον ζωτικό χώρο για συλλογικές αποφάσεις. Ένα τριήμερο συνέδριο όπως συνηθίζεται έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια από ένα πανηγυρικό πιο σύντομο συνέδριο.

