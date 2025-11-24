Ακίνητα: Οι φόροι ανεβαίνουν, οι αντικειμενικές μένουν στον «πάγο» και η αγορά γράφει νέα ρεκόρ

Αν κάτι δεν αλλάζει ποτέ στην ελληνική αγορά ακινήτων, είναι ότι πάντα βρίσκει τρόπο να κινείται – είτε με φουρτούνες είτε με μπουνάτσες. Με τις αντικειμενικές αξίες παγωμένες μέχρι το 2027 και τον ΦΠΑ στα νεόδμητα να έχει μπει στην κατάψυξη έως το τέλος του 2026, το κράτος ετοιμάζεται για ακόμη ένα σπάνιο… φαινόμενο: περισσότερες μεταβιβάσεις και περισσότερα έσοδα, την ώρα που οι τιμές τρέχουν και τα νοικοκυριά ασφυκτιούν.

Στον προϋπολογισμό του 2026 τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: το Δημόσιο περιμένει σχεδόν 900 εκατ. ευρώ από φόρους που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία. Από αυτά, τα 653 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από αγοραπωλησίες – μια αγορά που όχι μόνο δεν δείχνει σημάδια κόπωσης, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί σαν θερμοκήπιο. Άλλα 246 εκατ. ευρώ υπολογίζεται να έρθουν από κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Όπως πάντα, η ελληνική οικογένεια… σηκώνει το βάρος.

Πιο συγκεκριμένα, το κράτος περιμένει το 2026 να εισπράξει 539 εκατ. ευρώ από συναλλαγές σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα (από 488 εκατ. το 2025 και 459 το 2024), ενώ τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια προσθέτουν ακόμη 114 εκατ. ευρώ στο καλάθι.

Οι κληρονομιές γεμίζουν τα ταμεία

Οι φόροι από κληρονομιές αναμένεται να ανέβουν στα 186 εκατ. ευρώ, ενώ από γονικές παροχές και δωρεές στα 60 εκατ. ευρώ – παρότι οι περισσότερες γονικές παροχές παραμένουν αφορολόγητες χάρη στο «γενναιόδωρο» όριο των 800.000 ευρώ. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει το γεγονός ότι η περιουσία συνεχίζει να λειτουργεί ως βασική πηγή φορολογικών εσόδων.

Τα στοιχεία του Μητρώου Μεταβιβάσεων δείχνουν αδιάψευστα τη δυναμική: πάνω από 32.000 ακίνητα άλλαξαν χέρια μέσα στο 2025, συνολικής αξίας πάνω από 3,2 δισ. ευρώ. Για το 2024 η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε:

– 145.765 αγοραπωλησίες, +19,4% από το 2023 και +167% από το 2015

– 38.056 γονικές παροχές, +23,4% από το 2023

– 21.413 δωρεές, +31,3% από το 2023

Κοινώς, το «οικοδομικό θαύμα» της τελευταίας δεκαετίας συνεχίζεται – απλώς αυτή τη φορά δεν χτίζουμε, αλλά μεταβιβάζουμε.

Τιμές: ο δείκτης «τρέχει» μόνο προς τα πάνω

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει αύξηση 7,3% στις τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με τον δείκτη να ξεπερνά πλέον το ιστορικό υψηλό του 2008. Τα νέα διαμερίσματα ανέβηκαν κατά 6,8%, τα παλαιά κατά 7,6%, ενώ ο δείκτης τιμών φτάνει στις 104,5 μονάδες.

Η Αθήνα είδε αύξηση 5,9%, ενώ Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα κινούνται κοντά στο 8,8%.

Και τα ενοίκια; Αντίστοιχη κατάσταση. Ο δείκτης τους έφτασε τις 114,7 μονάδες, δέκα μονάδες πάνω από πέρυσι, και αγγίζει πλέον τα επίπεδα του 2011.

Η Ελλάδα πρώτη στην Ε.Ε. στο στεγαστικό βάρος

Εδώ βρίσκεται και η ουσία: την ώρα που το Δημόσιο πανηγυρίζει για τα έσοδα, τα νοικοκυριά αγκομαχούν. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και τη Eurostat:

– το 35,5% του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει στη στέγη

– σχεδόν 1 στους 3 ξοδεύει πάνω από το 40%

– η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη, 7 μονάδες μπροστά από τη δεύτερη Δανία

Με απλά λόγια: έχουμε πανάκριβες τιμές, περιορισμένο απόθεμα ακινήτων και μια αγορά που λειτουργεί περισσότερο για τους επενδυτές παρά για τους κατοικούντες.

Η αγορά κινείται, τα συμβόλαια πολλαπλασιάζονται, τα δημόσια έσοδα ανεβαίνουν. Όλα δείχνουν… υγεία. Μόνο που, πίσω από τους αριθμούς, τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζουν να πληρώνουν τη στέγη όσο ποτέ άλλοτε.

Κι αν κάτι φαντάζει βέβαιο, είναι ότι το 2026 θα ζήσουμε ακόμη ένα επεισόδιο της γνωστής ελληνικής ιστορίας: όταν το κράτος κερδίζει από τα ακίνητα, ο πολίτης συνήθως δυσκολεύεται λίγο παραπάνω να βρει… σπίτι.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις στους 10 Έλληνες μιλούν πιο άνετα για τα οικονομικά τους με AI παρά με άνθρωπο – Προσφεύγουν στο ChatGPT για την κατανόηση οικονομικών όρων

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν – Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

ΚΚΕ: Σε συναγερμό μετά τη στοχοποίηση των οικονομικών του