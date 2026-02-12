Ηθοποιός κινείται νομικά για να εμποδίσει την κυβέρνηση της Αλβανίας να χρησιμοποιεί την εικόνα της για «υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης»

Η Αλβανία διόρισε πέρυσι την πρώτη υπουργό τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, όπως την αποκάλεσε. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εντελώς τεχνητή — τουλάχιστον όχι το πρόσωπο και η φωνή της. Η Αλβανίδα ηθοποιός Ανίλα Μπίσα λέει ότι αυτά της ανήκουν — και ποτέ δεν φανταζόταν ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε την εικόνα της σε τόσο εμφανή θέση.

Τώρα, η Μπίσα, μια δημοφιλής ηθοποιός κινηματογράφου και θεάτρου στην Αλβανία, απαιτεί να αφαιρεθεί το πρόσωπο και η φωνή της από την λεγόμενη εικονική υπουργό με το όνομα Ντιέλλα.

Επικαλούμενη παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων, η Μπίσα υπέβαλε επίσημο αίτημα μέσω διοικητικού δικαστηρίου στην Αλβανία αυτή την εβδομάδα, απαιτώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τη φωνή και την εικόνα της για την Ντιέλλα.

«Αυτή είναι η πρώτη νομική κίνηση για την αποτροπή της κατάχρησης της εικόνας της Ανίλα», δήλωσε ο δικηγόρος της, Αρανίτ Ρόσι.

🇦🇱🤖 Albania's virtual AI minister "Diella" addressed parliament for the first time.



The AI said she has been "hurt" by opposition lawmakers who called her unconstitutional.



She said machines have never threatened the constitution, but inhumane decisions by people in power… pic.twitter.com/7IyFml9KaL — kos_data (@kos_data) September 18, 2025

Η Αλβανία τράβηξε την παγκόσμια προσοχή πέρυσι, όταν ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε τη δημιουργία αυτού που χαρακτήρισε ως την πρώτη υπουργό τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων διεκπεραιώνονται 100% χωρίς διαφθορά.

Η Ντιέλλα συνήθως απεικονίζεται με την παραδοσιακή αλβανική εθνική ενδυμασία και είναι γνωστή για τις δυναμικές της αντιδράσεις όταν της ζητείται από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Μπίσα παραδέχτηκε ότι είχε υπογράψει σύμβαση που συμφωνούσε ότι η φωνή και η εικόνα της μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης e-Albania, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα. Αλλά είπε ότι ποτέ δεν της είχαν αποκαλυφθεί σχέδια να τα χρησιμοποιήσει για ένα υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ήταν έκπληξη όταν άκουσα τον πρωθυπουργό να το ανακοινώνει. Ρώτησα πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό χωρίς να το γνωρίζω, χωρίς κανείς να με ρωτήσει αν ήθελα να χρησιμοποιηθεί η εικόνα μου ή όχι», δήλωσε η Μπίσα στο Associated Press την Πέμπτη.

Είπε ότι αισθάνεται ότι η εικόνα της χρησιμοποιείται πλέον ως πολιτική δήλωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι φωνές που χρησιμοποιούνται σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκαλέσει αναταραχή.

NEW – 🇦🇱 Albania's AI minister Diella addressed parliament, stating not here to replace humans. pic.twitter.com/rhA6solHbK September 19, 2025

Το 2024, η OpenAI απέσυρε μια από τις φωνές της στο ChatGPT, την Sky, αφού η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον είπε ότι η φωνή ακουγόταν «τρομακτικά παρόμοια» με τη δική της. Η OpenAI δήλωσε ότι η φωνή που χρησιμοποιήθηκε για την Sky δεν ήταν αυτή της ηθοποιού.

Η Μπίσα είπε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με την κυβέρνηση πολλές φορές από τότε που η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης εντάχθηκε στο αλβανικό υπουργικό συμβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είπε ότι αποφάσισε να κινήσει νομικές διαδικασίες αφού δεν έλαβε απάντηση ζητώντας συνάντηση για να συζητηθεί το θέμα.

Η Μπίσα υπέβαλε την προσωρινή διαταγή στο διοικητικό δικαστήριο απαιτώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί την εικόνα της για την Ντιέλλα. Οι εκπρόσωποί της σχεδιάζουν να καταθέσουν επίσημη αγωγή για αποζημίωση και αποζημίωση.

«Δεν μπορεί κανείς να αφαιρέσει την ταυτότητά του και να κάνει με αυτήν ό,τι θέλει», είπε.

Διαβάστε επίσης:

«Του αρέσει να έχει μετρητά»: Η συνεργασία της Deutsche Bank με τον Επστάιν μετά την καταδίκη του

Τουρκία: Ύποπτος διέφυγε καβάλα σε… γαϊδαρο μετά από ληστεία κοσμηματοπωλείου (Video)

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την αίτηση αναστολής του BBC στην υπόθεση δυσφήμισης του Τραμπ