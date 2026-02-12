Ασκήθηκαν κατηγορίες για διαφθορά στον πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας σε σχέση με διασυνδέσεις με τον Επστάιν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, κατηγορήθηκε για «σοβαρή διαφθορά» σχετικά με τις σχέσεις του με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κατηγορία απαγγέλθηκε μετά την άρση της ασυλίας του Γιάγκλαντ από το Συμβούλιο της Ευρώπης, λόγω του προηγούμενου διπλωματικού του ρόλου. Ο ίδιος αρνείται κάθε ευθύνη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί, λέει ο δικηγόρος του.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσίευσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύεται ότι δείχνουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις στα σπίτια του Επστάιν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου για σεξουαλικό αδίκημα κατά παιδιών.

Τρία από τα ακίνητα του Γιάγκλαντ ερευνήθηκαν από τη νορβηγική εγκληματολογική μονάδα Økokrim και τώρα αναμένεται να ανακριθεί.

Εκτός από το ότι διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1996 έως το 1997, ο Γιάγκλαντ είναι επίσης πρώην επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και πέρασε μια δεκαετία ως γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Γιάγκλαντ είχε διπλωματική ασυλία από την ηγεσία του Συμβουλίου, του ευρωπαϊκού φορέα ελέγχου της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για φερόμενες πράξεις που διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2009 έως το 2019.

Ο Økokrim ζήτησε από το Συμβούλιο να άρει την ασυλία του, αφού ξεκίνησε έρευνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με ισχυρισμούς για βαριά διαφθορά που έγιναν εναντίον του μεταξύ 2011 και 2018.

Τα λεγόμενα αρχεία Επστάιν φαίνεται να δείχνουν περιπτώσεις όπου ο εκλιπών χρηματοδότης κάλυψε τα έξοδα ταξιδιού για τον Γιάγκλαντ και την οικογένειά του στις ιδιοκτησίες του.

Ο πρώην ηγέτης είχε προγραμματίσει ένα οικογενειακό ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Επσάιν στην Καραϊβική το 2014, αλλά τελικά ακυρώθηκε αφού ο Επστάιν αρρώστησε.

Ο Γιάγκλαντ ισχυρίζεται επίσης ότι ζήτησε τη βοήθεια του Επστάιν για να λάβει τραπεζικό δάνειο σε άλλη συνομιλία, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό υλοποιήθηκε, σύμφωνα με το νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί μέρος της κατηγορίας για βαριά διαφθορά.

Η αναφορά στα αρχεία του Επστάιν – τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) – δεν υποδηλώνει καμία παράβαση.

Ο Γιάγκλαντ εθεάθη να βγαίνει από το σπίτι του μαζί με τον δικηγόρο του στο Όσλο την Πέμπτη, ένα από τα ακίνητα – μαζί με δύο στο Risør και το Rauland – για τα οποία η Økokrim επιβεβαίωσε ότι είχε ερευνήσει.

Πολιτικοί, διασημότητες και μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν εμπλακεί στην αναταραχή μετά τη δημοσίευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ της τελευταίας σειράς αρχείων τον περασμένο μήνα, που περιείχαν εκατομμύρια ιδιωτικά email, εικόνες και εκθέσεις του FBI για τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη – ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ περίμενε δίκη για σωματεμπορία.

Η σκανδιναβική χώρα έχει δει πολλά δημόσια πρόσωπα να εμπλέκονται στο διευρυνόμενο σκάνδαλο, συμπεριλαμβανομένης της πριγκίπισσας Μέττε-Μάριτ, των διπλωματών Μόνα Γιούκ και Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν, και του διευθύνοντος συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), Μπόργκε Μπρέντε. .

Η Μέττε-Μάριτ ζήτησε μια «βαθιά συγγνώμη» από τους Νορβηγούς για τη φιλία της με τον Επστάιν, αφού αποκαλύφθηκε ότι αντάλλασσαν μηνύματα για τρία χρόνια.

Η Μόνα Γιούλ και ο σύζυγός της Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν ερευνώνται επίσης από τον Økokrim για «επιδεινωμένη διαφθορά» μετά από δημοσιεύματα των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης, ότι κάθε ένα από τα παιδιά της θα λάμβανε 5 εκατομμύρια δολάρια σε διαθήκη που φέρεται να υπέγραψε ο Επστάιν λίγες μέρες πριν πεθάνει.

Ο δικηγόρος της Γιούλ δήλωσε ότι «δεν αναγνωρίζει τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν» και ο δικηγόρος του Ρεντ-Λάρσεν δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η έρευνα θα διευκρινίσει «ότι δεν υπάρχει βάση για ποινική ευθύνη».

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για τον Μπρέντε – ο οποίος διετέλεσε επίσης υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας – σχετικά με τις σχέσεις του με τον παιδεραστή.

Ο Μπρέντε παραδέχτηκε ότι είχε δειπνήσει με τον Επστάιν τρεις φορές το 2018 και το 2019 και ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του μέσω email και SMS, αλλά είπε ότι «δεν γνώριζε καθόλου» για την εγκληματική του δραστηριότητα στο παρελθόν. Πρόσθεσε ότι χαιρετίζει την απόφαση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ να ξεκινήσει μια αξιολόγηση.

