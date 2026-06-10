Emma Stone: Σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Matt Damon στη νέα ταινία των Daniels

Το δημιουργικό δίδυμο Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ (The Daniels), μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του «Everything Everywhere All at Once», ετοιμάζει το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα για λογαριασμό της Universal Pictures.

Αν και το πρότζεκτ παραμένει προς το παρόν άτιτλο, έχει ήδη οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του Ματ Ντέιμον (Matt Damon) σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Daniel Richtman (DanielRPK), η Έμα Στόουν (Emma Stone) βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Emma Stone is reportedly being eyed to star in The Daniels’ secret event film alongside Matt Damon.



The movie is described as a superhero tentpole where “global warming is the villain”



(Source: @DanielRPK) pic.twitter.com/QkhgOPnJqw — Cine Updates (@Updates4Cinema) June 10, 2026

Αν η συμφωνία επιτευχθεί η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναμένεται να έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο καλοκαίρι. Σημειώνεται ότι αυτόν τον μήνα ξεκινά γυρίσματα για το «The Catch», μια ρομαντική κομεντί με φόντο το μπέιζμπολ σε σκηνοθεσία του συζύγου της, Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary) και με συμπρωταγωνιστή τον Κρις Πάιν(Chris Pine).

Το νέο φιλμ των Daniels περιγράφεται ως ένα «υπερηρωικό μπλοκμπάστερ με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή», ενώ δημοσίευμα του The Hollywood Reporter πρόσθεσε στην εξίσωση και το στοιχείο του ταξιδιού στον χρόνο.

Η αφήγηση φέρεται να ξεδιπλώνεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, στη δεκαετία του 1980 και στο σήμερα. Η πλοκή της δεκαετίας του ’80 θα επικεντρώνεται σε μια παρέα εφήβων, με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον πατέρα ενός από τα παιδιά. Αυτός ο σχεδιασμός εξηγεί και την πρόθεση του στούντιο να επιστρατεύσει ηθοποιούς πρώτης γραμμής για τους ρόλους των γονέων, οι οποίοι παράλληλα μπορούν να στηρίξουν την αισθητική των δύο σκηνοθετών.

Σύμφωνα με το World of Reel το πρότζεκτ αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη Universal Pictures με τον προϋπολογισμό να φτάνει στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ντάνιελ Κουάν χαρακτήρισε πρόσφατα την ταινία ως μια «διασκεδαστική sci-fi κωμωδία δράσης με μεγάλη καρδιά», έναν προσδιορισμό που παραπέμπει στο ύφος του «Everything Everywhere All at Once».

Η ανάπτυξη του σεναρίου διήρκεσε αρκετά χρόνια. Η ταινία είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει φέτος τον Ιούνιο, ωστόσο πέρυσι αφαιρέθηκε αθόρυβα από το πρόγραμμα της Universal, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για πιθανές αλλαγές στο δημιουργικό της κομμάτι. Ο Κουάν επιβεβαίωσε τις αναθεωρήσεις, εξηγώντας ότι το σενάριο έπρεπε να τροποποιηθεί για να ανταποκριθεί στις συνεχείς αλλαγές του σύγχρονου κόσμου.

Η ταινία είναι πλέον προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου 2027.

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