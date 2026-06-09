Ρίτσαρντ Γκιρ: Εντυπωσιασμένος από το ντεμπούτο του γιου του στο «Euphoria» (Video)

Ο διάσημος ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ (Richard Gere) δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τα πρώτα βήματα του μεγαλύτερου γιου του, Χόμερ (Homer Gere), στον χώρο της υποκριτικής.

Η καριέρα του ξεκίνησε εντελώς αναπάντεχα, με τη συμμετοχή στον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Euphoria» του HBO, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

'Euphoria' Officially Ending With Season 3, HBO Confirms https://t.co/5yvmlH5Wu5 — Variety (@Variety) June 1, 2026

Σε συνέντευξή του στο E! News, στο πλαίσιο της προώθησης του δεύτερου κύκλου της σειράς «The Agency», ο Χολιγουντιανός σταρ παραδέχτηκε πως αρχικά ήταν επιφυλακτικός

«Με χαρά θα του έλεγα “Χόμερ, ξέχνα το. Μην ανακατεύεσαι με αυτό”». Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο στόχος του εξαρχής, του προέκυψε αργότερα. Είναι ήδη 26 ετών».

Ο Χόμερ, τον οποίο ο Ρίτσαρντ Γκιρ απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ (Carey Lowell) είχε αρχικά ξεκινήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία, έχοντας ένα πτυχίο στις εικαστικές τέχνες και ένα δεύτερο στην ψυχολογία.

Who is Homer Gere? Meet the ‘Euphoria’ heartthrob who filmed wildly intimate scene with Sydney Sweeney https://t.co/w444KHYdwr pic.twitter.com/FApd838izl — Page Six (@PageSix) May 26, 2026

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