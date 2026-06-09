Idris Elba για τον ρόλο του James Bond: «Το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο 007» (photos/videos)

Ο Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν να είναι βασικός υποψήφιος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ (James Bond) μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) το 2021.

Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα του ταινία «Masters of the Universe», δήλωσε στο βρετανικό GQ ότι η συζήτηση που τον συνέδεε με τον ρόλο «δεν ήταν ποτέ βάσιμη».

«Πάντα πίστευα ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό» είπε ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα πρωταγωνιστής. «Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Ωστόσο, με κολάκευσε. Όμως, αν το δούμε ρεαλιστικά, ορισμένες αγορές απλώς δεν θα το δέχονταν. Ο Μποντ είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Και [το κοινό] δεν θα δεχόταν έναν μαύρο άνδρα, έναν αφρικανό ηθοποιό,στο ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που θέλουν στην κουλτούρα τους. Τελεία», συμπλήρωσε.

Ο Έλμπα ανέφερε επίσης ότι δεν θεωρεί αναγκαίο ο χαρακτήρας να πρέπει να εξελιχθεί σε σχέση με την αρχική δημιουργία του Ίαν Φλέμινγκ (Ian Fleming). «Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια δόση πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε γουόκ», σημείωσε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό που είναι: μια απόδραση. Μην προσπαθείς να ανταποκριθείς στα γούστα όλου του κόσμου. Απλά να είσαι ο Μποντ».

Όπως αναφέρει ο Guardian, τον περασμένο μήνα, η διάσημη διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ (Nina Gold) εντάχθηκε στην ομάδα για το reboot του franchise από την Amazon MGM, μαζί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) και τον σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ (Steven Knight).

Μια πηγή δήλωσε στο Variety ότι ο Τομ Φράνσις (Tom Francis) έχει ήδη περάσει από οντισιόν, ενώ ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) και ο Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) φαίνεται να βρίσκονται επίσης στη λίστα.

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