Τραγικό τέλος για food vlogger: Έφαγε το «καβούρι του διαβόλου» για βίντεο στα social media, παρουσίασε σπασμούς και πέθανε μέσα σε λίγες ώρες

Μια 51χρονη food vlogger από τις Φιλιππίνες βρήκε τραγικό θάνατο μετά από την κατανάλωση ενός τοξικού καβουριού, γνωστού ως «καβούρι του διαβόλου», το οποίος είχε μαγειρέψει στο πλαίσιο βίντεο που ανέβασε στα social media.

Η Έμμα Άμιτ δημοσίευσε στις 4 Φεβρουαρίου το επίμαχο βίντεο, στο οποίο μαγείρευε διάφορα θαλασσινά που είχε ψαρέψει μαζί με φίλους κοντά στο σπίτι της στο Πουέρτο Πρινσέσα. Στο βίντεο φαίνεται να δοκιμάζει ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι, ενώ σε μια μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας βράζουν τα οστρακοειδή που είχαν μαζέψει.

Την επόμενη ημέρα, όμως, η Έμμα, η οποία ήταν έμπειρη ψαράς, ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Οι τοξίνες από το υφαλοκαβούρι είχαν περάσει στην κυκλοφορία του αίματός της, προκαλώντας σοβαρή δηλητηρίαση. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, παρουσίασε σπασμούς και τη μετέφεραν σε τοπικό κέντρο υγείας, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, με τα χείλη της να γίνονται μπλε πριν χάσει τις αισθήσεις της.

«Ήξερε ότι είναι επικίνδυνο, δεν καταλαβαίνω γιατί το έφαγε»

Παρά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, η Έμμα κατέληξε δύο ημέρες αργότερα. Ο τοπικός αξιωματούχος του χωριού Luzviminda, Λάντι Τζεμάνγκ, επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν τα λεγόμενα «καβούρια του διαβόλου». Στο σπίτι της βρέθηκαν έντονα χρωματισμένα κελύφη από το συγκεκριμένο είδος.

«Είδα περίπου οκτώ κελύφη. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν όλα “καβούρια του διαβόλου”, αλλά έμοιαζαν μεταξύ τους», ανέφερε ο Τζεμάνγκ. «Δεδομένης της εμπειρίας της στο ψάρεμα, θα έπρεπε να τα είχε αναγνωρίσει. Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί τόσο εκείνη, όσο και ο σύζυγός της, είναι ψαράδες και ζουν δίπλα στη θάλασσα. Ξέρουν ότι αυτό το καβούρι είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έφαγε».

Μετά τον θάνατό της, οι τοπικές Αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την κατανάλωση άγνωστων θαλασσινών. «Προς τους κατοίκους του Πουέρτο Πρινσέσα, σας καλώ να είστε διπλά προσεκτικοί. Μην καταναλώνετε αυτά τα επικίνδυνα “καβούρια του διαβόλου”, που έχουν ήδη κοστίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας», τόνισε ο Τζεμάνγκ.

Οι Αρχές παρακολουθούν επίσης την κατάσταση της υγείας των φίλων της Έμμας για τυχόν παρόμοια συμπτώματα.

Τι είναι τα «καβούρια του διαβόλου»

Τα «καβούρια του διαβόλου», με επιστημονική ονομασία Zosimus aeneus, ζουν στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, από την Ανατολική Αφρική έως τη Χαβάη.

Σύμφωνα με το Smithsonian, είναι δηλητηριώδη για τον άνθρωπο, καθώς οι μύες τους περιέχουν ισχυρές τοξίνες, όπως η τετροδοτοξίνη και η σαξιτοξίνη.

Η κατανάλωσή τους μπορεί να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε λίγες ώρες.

