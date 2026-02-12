ΗΠΑ: Βίντεο της CIA στο YouTube στοχεύει σε Κινέζους αξιωματικούς – Αναμένονται αντιδράσεις από το Πεκίνο

Σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Κίνας, η CIA δημοσιοποίησε βίντεο στο YouTube απευθυνόμενο σε δυσαρεστημένους αξιωματικούς των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για προσέλκυση πληροφοριοδοτών.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ και αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων ενεργειών που είχαν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα.

Το περιεχόμενο του βίντεο

Στο βίντεο εμφανίζεται πρόσωπο που υποδύεται Κινέζο αξιωματικό, ο οποίος αποφασίζει να επικοινωνήσει με τη CIA, καθώς – σύμφωνα με το σενάριο – έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Η αφήγηση τον παρουσιάζει στο σπίτι με την οικογένειά του, στη συνέχεια να οδηγεί υπό καταρρακτώδη βροχή και τελικά να χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή, πληκτρολογώντας τη φράση «Επέλεξα αυτόν τον δρόμο», προκειμένου «να αγωνιστώ για την οικογένειά μου και τη χώρα μου».

Μήνυμα στην κινεζική γλώσσα και χρήση του Tor

Το συνοδευτικό κείμενο, γραμμένο στην κινεζική γλώσσα, απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν πληροφορίες για υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματούχους ή δραστηριοποιούνται στους τομείς των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών πληροφοριών, της διπλωματίας, των οικονομικών, των επιστημών και της προηγμένης τεχνολογίας.

Η CIA καλεί όσους έχουν σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν «με ασφάλεια» μέσω του κρυπτογραφημένου δικτύου Tor, τονίζοντας ότι «θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια».

Προηγούμενες κινήσεις και αντιδράσεις του Πεκίνου

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική υπηρεσία προχωρά σε παρόμοια πρωτοβουλία. Πέρυσι είχαν δημοσιοποιηθεί αντίστοιχα βίντεο, τα οποία, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, αποσκοπούσαν στη στρατολόγηση Κινέζων αξιωματούχων.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταδικάσει τότε τις ενέργειες αυτές ως «πολιτική προβοκάτσια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας.

Συγκυρία με εσωτερικές εξελίξεις στην Κίνα

Η νέα δημοσιοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Κινέζου στρατηγού Τσανγκ Γιουσιά, το όνομα του οποίου φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς.

Η χρονική συγκυρία ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα – «Πολύ τραυματικές» οι συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας

Μανιώδεις καταναλωτές… αυγών οι Γάλλοι: Σε επίπεδα ρεκόρ η ζήτηση για το 2025

Σάο Πάολο: Με νόμο θα επιτρέπεται η ταφή των κατοικιδίων μαζί με τους ιδιοκτήτες τους – Η συγκινητική ιστορία που ενέπνευσε την αλλαγή