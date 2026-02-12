Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα – «Πολύ τραυματικές» οι συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας

Μία άμεση συμφωνία με το Ιράν δήλωσε ότι επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας, μάλιστα, πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Ο ίδιος, παράλληλα, προειδοποίησε για «πολύ τραυματικές» συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας.

«Πρέπει να γίνει γρήγορα, να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι «πολύ δίκαιη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, οι συνέπειες για την Τεχεράνη θα είναι «πολύ τραυματικές». «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ τραυματικά, πολύ τραυματικά», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Trump on Iran:



I will talk to the Iranians as long as I like.



If we can't get a deal with them, we will go to phase two.



Phase two will be very tough for them.



I am not looking for that. pic.twitter.com/ToGq8x1NOy — Clash Report (@clashreport) February 12, 2026

«Θα έπρεπε να ντρέπεται ο Χέρτζογκ που δεν έχει απονείμει χάρη στον Νετανιάχου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ καλή» και τονίζοντας ότι ο Ισραηλινός ηγέτης δεν επιχείρησε να τον αποτρέψει από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. «Το κατανοεί, αλλά στο τέλος η απόφαση είναι δική μου… Θα μιλάω μαζί τους όσο θέλω», είπε σχετικά.

Σχετικά με τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβει χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς που αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα έπρεπε να «ντρέπεται» που δεν την έχει απονείμει.

«Νομίζω ότι ο λαός του Ισραήλ θα πρέπει πραγματικά να τον κάνει να ντραπεί. Είναι ντροπή που δεν τη δίνει. Πρέπει να τη δώσει», τόνισε ο Τραμπ.

Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου για τα περί συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να αποδεχτεί «μια καλή συμφωνία», εκφράζοντας, ωστόσο, επιφυλάξεις, και τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και τα περιφερειακά δίκτυα επιρροής της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι οι Ιρανοί καταλαβαίνουν ήδη με ποιον έχουν να κάνουν. Νομίζω ότι οι όροι που θέτει, σε συνδυασμό με την κατανόησή τους ότι έκαναν λάθος την προηγούμενη φορά μη καταλήγοντας σε συμφωνία, θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να αποδεχθούν όρους που θα καθιστούσαν δυνατή την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας».

Παράλληλα, τόνισε ότι «δεν κρύβω ότι είμαι επιφυλακτικός σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν».

Επιπλέον, ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πως οποιαδήποτε συμφωνία «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι σημαντικά για εμάς, για το Ισραήλ, και, κατά την άποψή μου, και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο το πυρηνικό ζήτημα, αλλά και τους βαλλιστικούς πυραύλους και τους περιφερειακούς συμμάχους (proxies) του Ιράν».

Η «εξαιρετική συνομιλία» με τον πρόεδρο Τραμπ περιλάμβανε επίσης θέματα που αφορούν στη Γάζα, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου.

«Ήταν ακόμη μια συνομιλία με έναν μεγάλο φίλο του Ισραήλ, έναν πρόεδρο σαν κανέναν άλλον», κατέληξε.

