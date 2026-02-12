search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 00:13
ΚΟΣΜΟΣ

12.02.2026 23:55

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε και λίγο αργότερα κατέβασε ανακοίνωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

12.02.2026 23:55
Την Πέμπτη, 12/2, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε στον επίσημο ιστότοπό του ανακοίνωση που αφορούσε σε ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία, την οποία στη συνέχεια απέσυρε, χωρίς να δώσει κάποια διευκρίνιση.

Η ανακοίνωση έφερε τον τίτλο «Κοινή Δήλωση σχετικά με ένα Πλαίσιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Βόρειας Μακεδονίας για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο» και δημοσιεύτηκε στη σελίδα ειδήσεων του Λευκού Οίκου, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν ήταν διαθέσιμο για ανάγνωση.

Σε αίτημα του Reuters για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε κάποια απάντηση.

ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έρχονται στο Σύνταγμα – Tι προβλέπει ο σχεδιασμός τους, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

ΚΟΣΜΟΣ

«Παράλογο» λέει ο Όρμπαν: Ρήγμα ΕΕ–Ουγγαρίας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια – Στο τραπέζι η επιστροφή 10 δισ. ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε και λίγο αργότερα κατέβασε ανακοίνωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε μετά τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας: Πραγματική αλλαγή νοοτροπίας στο ΝΑΤΟ – Στο επίκεντρο άμυνα και Ουκρανία

ΚΟΣΜΟΣ

«Λίστα θανάτου»: Η κρατική τηλεόραση του Ιράν στοχοποιεί τον Νετανιάχου και κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους

ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έρχονται στο Σύνταγμα – Tι προβλέπει ο σχεδιασμός τους, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

ΚΟΣΜΟΣ

«Παράλογο» λέει ο Όρμπαν: Ρήγμα ΕΕ–Ουγγαρίας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια – Στο τραπέζι η επιστροφή 10 δισ. ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε και λίγο αργότερα κατέβασε ανακοίνωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

