Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε και λίγο αργότερα κατέβασε ανακοίνωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

Την Πέμπτη, 12/2, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε στον επίσημο ιστότοπό του ανακοίνωση που αφορούσε σε ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία, την οποία στη συνέχεια απέσυρε, χωρίς να δώσει κάποια διευκρίνιση.

Η ανακοίνωση έφερε τον τίτλο «Κοινή Δήλωση σχετικά με ένα Πλαίσιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Βόρειας Μακεδονίας για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο» και δημοσιεύτηκε στη σελίδα ειδήσεων του Λευκού Οίκου, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν ήταν διαθέσιμο για ανάγνωση.

Σε αίτημα του Reuters για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε κάποια απάντηση.

