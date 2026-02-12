«Λίστα θανάτου»: Η κρατική τηλεόραση του Ιράν στοχοποιεί τον Νετανιάχου και κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν παρουσίασε μια λίστα με επτά κορυφαία στελέχη του Ισραήλ, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως ευθεία απειλή δολοφονίας.

Η εν λόγω λίστα προβλήθηκε από το δίκτυο Ofogh της Ισλαμικής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει, εκτός από τον Νετανιάχου, τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, Τομέρ Μπαρ, τον επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Σλόμι Μπίντερ, και τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Ιτζίκ Κοέν.

Στο σχετικό τηλεοπτικό απόσπασμα, ο παρουσιαστής διατύπωσε μια απειλή στα εβραϊκά, λέγοντας: «Εμείς θα καθορίσουμε τον χρόνο του θανάτου σας, περιμένετε το Ababil», αναφερόμενος στο ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

איום ישיר מהטלוויזיה האיראנית: "אנחנו נקבע את מותכם"



בשידור רשמי הופצה "רשימת חיסול" הכוללת את צמרת ההנהגה המדינית והביטחונית של ישראל.

ברשימת היעדים שפורסמה:

▪️ ראש הממשלה בנימין נתניהו

▪️ שר הביטחון ישראל כ"ץ

▪️ מנכ"ל משרד הביטחון/הרמטכ"ל המיועד אייל זמיר pic.twitter.com/PUtrQII7Yl — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) February 12, 2026

Διαπραγματεύσεις και επιφυλάξεις για «μια καλή συμφωνία»

Η μετάδοση καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, ενώ η Τεχεράνη διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, με στόχο την αποφυγή άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης. Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες συμμετείχαν σε έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου επέστρεψε στο Ισραήλ μετά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, όπου είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την άφιξή του, δήλωσε ότι ο Τραμπ θεωρεί πως οι Ιρανοί μπορεί να εξαναγκαστούν να αποδεχθούν «μια καλή συμφωνία», ενώ εξέφρασε τη δική του επιφυλακτικότητα σχετικά με την πορεία των συνομιλιών.

