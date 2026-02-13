search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

13.02.2026

ΗΠΑ: Συνάντηση με τους στρατιωτικούς που αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο θα έχουν σήμερα ο Nτόναλντ και η Μελάνια Τραμπ

13.02.2026 07:23
melania new

Με Αμερικανούς στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε ο έκπτωτος πλέον πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, θα συναντηθούν την Παρασκευή (13/02) ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

Η συνάντηση θα γίνει στη βάση Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), με παρόντες στρατιωτικούς των ειδικών δυνάμεων και μέλη των οικογενειών τους. Αναγγέλθηκε από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιχείρηση για την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο, που πλέον είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ, όπως και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες.

Τη χαρακτήρισε «μια από τις λαμπρές, ταχείες, θανάσιμες» στρατιωτικές επιχειρήσεις «που έγιναν ποτέ».

«Μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη κι ισχυρή στρατιωτική βάση με μια ομάδα πατριωτών απίστευτα ικανών, που αγαπούν τη χώρα μας», δήλωσε.

Τόνισε επίσης, σε συνεντεύξεις του, τη χρήση κατά την επιχείρηση αυτή από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νέου, μυστηριώδους όπλου, στο οποίο αναφέρθηκε με τον νεολογισμό «Discombobulator»–από το ρήμα discombobulate, το οποίο σημαίνει στα αγγλικά «αποπροσανατολίζω», «προκαλώ αναστάτωση», «καταστρέφω» (π.χ. σχέδια). Με βάση όσα είπε, πρόκειται πιθανόν για σύστημα που επιτρέπει να απενεργοποιούνται ή να εξουδετερώνονται ηλεκτρονικά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιπάλων.

«Μπήκαμε, πάταγαν κουμπιά (σ.σ. για να εκτοξεύσουν πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας) και δεν δούλευε τίποτα. Καμιά από τις συσκευές τους δεν δούλευε, να τι έγινε», είπε την περασμένη εβδομάδα στο NBC News, διαβεβαιώνοντας πως ήταν ο ίδιος που επέλεξε το όνομα του όπλου.

«Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω. Αλλά αφήστε με απλά να σας πω, ξέρετε τι έγινε; Καμιά από τις συσκευές τους (σ.σ. τα οπλικά συστήματά τους, ρωσικής και κινεζικής κατασκευής) δεν δούλευε, αυτό έγινε», δεν μπόρεσαν να εκτοξεύσουν «ούτε έναν πύραυλο», επέμεινε σε άλλη συνέντευξή του, στη New York Post.

Στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Φλόρες είναι γνωστό ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 55 άνθρωποι, 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 αστυνομικοί και στρατιωτικοί από την Κούβα, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι σήμερα. Ορισμένες πηγές έχουν κάνει λόγο για 70 ως 80 νεκρούς συνολικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη πως «οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα είναι, για να το θέσουμε συγκρατημένα, εξαιρετικές!», μέσω Truth Social.

Η Ουάσιγκτον λέει πως συνεργάζεται πολύ στενά με τη νέα κυβέρνηση στο Καράκας, που αποτελείται κυρίως από στενούς συνεργάτες του ανατραπέντος προέδρου Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να ελέγχει στο εξής ο ίδιος την εκμετάλλευση και την πώληση του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

