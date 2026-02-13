search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:58
13.02.2026 09:10

Επστάιν: Στο φως ανατριχιαστικό υλικό από κρυφές κάμερες στο σπίτι του

13.02.2026 09:10
Untitled design

Ανατριχιαστικό βίντεο με υλικό από το εσωτερικό του σπιτιού του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως το Sky News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου, ο Έπσταϊν είχε δώσει εντολή σε συνεργάτη του να τοποθετήσει κάμερες με ανιχνευτή κίνησης, οι οποίες θα ήταν κρυμμένες μέσα σε κουτιά χαρτομάντιλων.

Σε email με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2014, ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραφε προς συνεργάτη του:

«Ας πάρουμε τρεις κρυφές κάμερες με ανίχνευση κίνησης, που να καταγράφουν. Ευχαριστώ».

Πέντε ώρες αργότερα, ο συνεργάτης του, του απάντησε: «Τζέφρι, έχω ήδη αγοράσει δύο κάμερες με αισθητήρα κίνησης από το Spy Store χθες. Τις φόρτισα το βράδυ και προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή… Τις τοποθετώ τώρα μέσα σε κουτιά Kleenex».

Η ομάδα Data & Forensics του Sky News εξετάζει περισσότερα από χίλια αποσπασματικά βίντεο, τα οποία επίσης δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν καταγραφεί στο γραφείο του Έπσταϊν, μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Σε ένα από τα βίντεο που εντοπίστηκαν, εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει με τον Έπσταϊν να μιλά σε γυναίκες μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Σε άλλο βίντεο, διακρίνεται μια γυναίκα γονατιστή δίπλα του.

Το Μέσο διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πότε ακριβώς καταγράφηκε το υλικό από τις κάμερες του γραφείου.

