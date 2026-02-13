Νότια Καρολίνα: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από ένοπλη επίθεση σε κοιτώνα πανεπιστημίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα) σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.
Περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, ανέφερε η διεύθυνση του πανεπιστημίου σε ανάρτησή της στο Facebook, σημειώνοντας ότι στην πανεπιστημιούπολη επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος.
“Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία”, πρόσθετε η ανάρτηση.
Διαβάστε επίσης:
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Ουκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ
ΗΠΑ: Συνάντηση με τους στρατιωτικούς που αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο θα έχουν σήμερα ο Nτόναλντ και η Μελάνια Τραμπ
Μακελειό στον Καναδά: Στις αναρτήσεις της δράστιδας αναζητείται το κίνητρο της επίθεσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.