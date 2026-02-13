search
ΚΟΣΜΟΣ

13.02.2026 12:20

Κίνα: Σκάφος συγκρούστηκε με φάλαινα και την τραυμάτισε (video)

13.02.2026 12:20
Ατύχημα είχε μία προστατευόμενη φάλαινα στα νότια παράλια της Κίνας, όταν σκάφος έπεσε πάνω της και την τραυμάτισε όταν εκείνη κολυμπούσε κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο παρατήρησης φαλαινών.

Η δραματική σύγκρουση με τη φάλαινα έγινε στα ανοικτά του νησιού Weizhou στην Αυτόνομη Περιφέρεια Guangxi Zhuang στην Κίνα στις 7 Φεβρουαρίου 2026, μια περιοχή που έχει γίνει σημαντικός τουριστικός προορισμός για επισκέπτες που επιθυμούν να παρατηρήσουν τα σπάνια θαλάσσια θηλαστικά.

Πλάνα από drone που τράβηξαν τουρίστες, δείχνουν τη φάλαινα Bryde να αναδύεται στην επιφάνεια για να αναπνεύσει και να εκτοξεύει νερό αρκετές φορές, ενώ σκάφη παρατήρησης φαλαινών παρέμεναν κοντά, είτε σε αδράνεια είτε διατηρώντας απόσταση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αλιευτικό σκάφος φαίνεται να διασχίζει την περιοχή χωρίς να επιβραδύνει, περνώντας ακριβώς πάνω από την πλάτη της φάλαινας.

Εικόνες μετά το περιστατικό δείχνουν μια μακριά λευκή ουλή που είχε δημιουργηθεί στην πλάτη του ζώου, με το περιστατικό να προκαλεί ανησυχία στους οικολόγους και τους θαλάσσιους ερευνητές.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος που εμπλέκεται ήταν καταχωρημένο ως Weizhou 0008 και είχε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες αναχώρησης πριν φύγει από το λιμάνι.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο σχεδιασμός του σκάφους είχε ως αποτέλεσμα η πλώρη να ανυψώνεται κατά την πλεύση, περιορίζοντας την ορατότητα του καπετάνιου προς τα εμπρός.

