Τζέφρι Έπσταϊν: Πώς κρατούσε την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης στην «παλάμη του χεριού του» – «Διαβατήριο» για τα σαλόνια της οικονομικής ελίτ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν προέβαλε επανειλημμένα τις διασυνδέσεις του με τον πρώην επικεφαλής της επιτροπής των Νόμπελ Ειρήνης, χρησιμοποιώντας τις ως «όπλο» σε προσκλήσεις και συνομιλίες με μέλη της παγκόσμιας ελίτ. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Λάρι Σάμερς, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Στιβ Μπάνον, στενός σύμμαχος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το Associated Press.

Σύμφωνα με τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν, ο Τόρμπγιερν Γιάγκλαντ -ο οποίος ηγήθηκε της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ από το 2009 έως το 2015– εμφανίζεται εκατοντάδες φορές στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αφορούν στον πρώην αμερικανό χρηματιστή, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Γιάγκλαντ

Από τη δημοσιοποίηση των αρχείων και μετά, ο 75χρονος Γιάγκλαντ αντιμετωπίζει κατηγορίες στη Νορβηγία για «διακεκριμένη διαφθορά», στο πλαίσιο έρευνας που προκλήθηκε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, όπως ανακοίνωσε η Økokrim, η μονάδα οικονομικού εγκλήματος της νορβηγικής αστυνομίας.

Η Økokrim ανέφερε ότι θα ερευνήσει κατά πόσο υπήρξε λήψη δώρων, ταξιδιών και δανείων σε συνάρτηση με το αξίωμα του Γιάγκλαντ. Μάλιστα, κλιμάκιά της πραγματοποίησαν έρευνες την Πέμπτη στο σπίτι του στο Όσλο, καθώς και σε δύο άλλα ακίνητα στο Ρίσερ, μια παραθαλάσσια πόλη στα νότια, και στο Ράουλαντ στα δυτικά.

Οι δικηγόροι του από τη νομική εταιρεία Elden στη Νορβηγία δήλωσαν ότι ο Γιάγκλαντ αρνείται τις κατηγορίες, ενώ την Πέμπτη εξετάστηκε από την αρμόδια αστυνομικούς.

Αν και στα έγγραφα που έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για οποιαδήποτε άμεση άσκηση πίεσης για το Νόμπελ Ειρήνης, ο Έπσταϊν πρόβαλλε επανειλημμένα το γεγονός ότι φιλοξενούσε τον Γιάγκλαντ στα ακίνητά του στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι κατά τη δεκαετία του 2010.

«Το κεφάλι του Τραμπ θα εκραγεί»: Τα μηνύματα του Έπσταϊν με τον Στιβ Μπάνον

Τον Σεπτέμβριο του 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και σε μια προφανή νύξη για το ενδιαφέρον του Προέδρου των ΗΠΑ για το βραβείο ειρήνης, ο Έπσταϊν αντάλλαξε μηνύματα με τον Μπάνον. Σε ένα σημείο έγραψε -σε ένα από τα πολλά μηνύματα με κακή σύνταξη: «Το κεφάλι του Ντόναλντ θα είχε εκραγεί αν μάθαινε ότι είσαι πλέον κολλητός με τον τύπο που τη Δευτέρα θα αποφασίσει για το Νόμπελ Ειρήνης».

«Του είπα ότι του χρόνου θα έπρεπε να είσαι εσύ, όταν διευθετήσουμε το θέμα με την Κίνα», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Η εμπλοκή κορυφαίων ονομάτων: Από τον Μπιλ Γκέιτς στον Ρίτσαρντ Μπράνσον

Σε ένα email από το 2013, συνδυάζοντας επενδυτικές συμβουλές και επαίνους για θέματα δημοσίων σχέσεων, ο Έπσταϊν ανέφερε στον Βρετανό επιχειρηματία και μεγιστάνα Ρίτσαρντ Μπράνσον ότι ο Γιάγκλαντ θα έμενε μαζί του τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, προσθέτοντας: «Αν είσαι εκεί, ίσως τον βρεις ενδιαφέροντα».

Το 2015, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή της από τη θέση της συμβούλου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, η Κάθι Ρούμλερ έλαβε ένα email από τον Έπσταϊν που έγραφε: «Ο επικεφαλής των Νόμπελ Ειρήνης έρχεται για επίσκεψη, θέλεις να έρθεις;».

Το 2012, ο Έπσταϊν έγραψε στον πρώην Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς, σχετικά με τον Γιάγκλαντ: «Ο επικεφαλής των Νόμπελ Ειρήνης μένει μαζί μου, αν σε ενδιαφέρει».

Σε εκείνη την επικοινωνία, ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στον Γιάγκλαντ -ο οποίος διετέλεσε επίσης πρωθυπουργός της Νορβηγίας και επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης- ως «όχι ιδιαίτερα ευφυή», αλλά ως κάποιον που προσέφερε μια «μοναδική οπτική».

Ο χρηματιστής έγραψε στον Μπιλ Γκέιτς το 2014, ενημερώνοντάς τον ότι ο Γιάγκλαντ επανεκλέχθηκε επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Αυτό είναι καλό», απάντησε ο συνιδρυτής της Microsoft και πρώην πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. «Υποθέτω ότι και η θέση του στην επιτροπή των βραβείων Νόμπελ παραμένει σε εκκρεμότητα;».

Ο ρόλος του Τέριε Ρεντ-Λάρσεν

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Γιάγκλαντ ως προέδρου της επιτροπής, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα το 2009 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012.

Ο Γιάγκλαντ εντάχθηκε στον κύκλο του Έπσταϊν μέσω του Τέριε Ρεντ-Λάρσεν, ενός Νορβηγού διπλωμάτη που είχε συμβάλει ως μεσολαβητής στις Ειρηνευτικές Συμφωνίες του Όσλο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Ο Λάρσεν και η σύζυγός του βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με κατηγορίες για διαφθορά στη Νορβηγία, λόγω των διασυνδέσεών τους με τον Έπσταϊν.

