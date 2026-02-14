Τζέφρι Έπσταϊν: Αυτοκτονία ή δολοφονία; Νέα στοιχεία αμφισβητούν την πρώτη εκδοχή

Δεν έχουν τέλος οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, με τα νέα στοιχεία να αμφισβητούν το σενάριο της αυτοκτονίας, σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Ενώ το επίσημο αφήγημα αναφέρει πως ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση και περίμενε τη δίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ βάλθηκαν να ενισχύουν τις υποψίες πως πίσω από τον θάνατό του κρύβεται κάτι πιο σκοτεινό.

Μια από τις καταγραφές αναφέρεται στο «πορτοκαλί φλας» που εμφανίζεται στο βίντεο των τελευταίων στιγμών του Έπσταϊν στο Μεταναστευτικό Κέντρο Διοικητικών Φυλακών της Νέας Υόρκης (MCC). Στο βίντεο απεικονίζεται μια θολή φιγούρα με πορτοκαλί ρούχα (σ.σ. φοριούνται μόνο από φυλακισμένους) να πλησιάζει το κελί του Έπσταϊν, περίπου οκτώ ώρες πριν από την ανακάλυψη του πτώματός του.

Η καταγραφή γίνεται στις 10.39 μ.μ., ώρα κατά την οποία όλοι οι φυλακισμένοι βρίσκονταν στα κελιά τους.

Από την πλευρά τους, οι υπάλληλοι της φυλακής αρνούνται κατηγορίες για παρέμβαση άλλου κατηγορούμενου, ενώ το FBI στηρίζει πως η πορτοκαλί σκιά θα μπορούσε να είναι υπάλληλος που μεταφέρει κλινοσκεπάσματα.

Οι νεότερες αποκαλύψεις και οι δηλώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Οι νεότερες αποκαλύψεις δεν εμφανίζουν μόνο το βίντεο, αλλά και επίσημο έγγραφο που είχε σχεδιάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ανακοίνωση του θανάτου του ώρες πριν ο ίδιος βρεθεί νεκρός. Οι παραπάνω ανακοινώσεις έχουν ενισχύσει θεωρίες περί συγκάλυψης και οργανωμένης δολοφονίας του Έπσταϊν, ενώ ο αρμόδιος υπεύθυνος κάνει λόγο για “τυπογραφικό λάθος”. Άλλες θεωρίες αναφέρονται σε “σχεδιασμένη εξόντωση”.

Τα έγγραφα αναφέρονται σε πιθανή συνεργασία που μπορεί να είχε συνάψει ο κατηγορούμενος με το FBI, όπου θα αποκάλυπτε ονόματα ισχυρών ατόμων στη λίστα του με αντάλλαγμα μειωμένη ποινή. Η πιθανότητα δολοφονίας του από άτομα που είχαν συμφέρον να τον σιωπήσουν και να προστατεύσουν ένα μεγαλύτερο κύκλωμα ισχυρών προσώπων είναι θέμα που επικρατεί στα Μέσα.

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά έγγραφα, η τελική πορεία του Έπσταϊν από την άφιξή του στις φυλακές της Νέας Υόρκης μέχρι το θάνατό του περιλάμβανε πολλές ανατροπές. Η καθυστέρηση της δίκης του και η αντιμετώπιση των αυξημένων πιέσεων του κατηγορούμενου χρηματοδότη δημιουργούσαν μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Η καταγραφή της ημέρας της αυτοκτονίας του, 9 Αυγούστου, ξεκινά με την απομάκρυνση του συγκρατούμενού του, Εφραίμ Ρέγιες, και τον Έπσταϊν να μένει μόνος, παρά τις προειδοποιήσεις για την ασφάλειά του. Αν και οι φύλακες όφειλαν να ελέγχουν το κελί του κάθε 30 λεπτά, υπήρξαν πολλές παραλείψεις, με την πιο σημαντική να αφορά την αδυναμία καταγραφής των ελέγχων, καθώς δύο κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν.

Η δήλωση του ιατροδικαστή

Ο ιατροδικαστής δρ. Μάικλ Μπάντεν δηλώνει πως οι τραυματισμοί του θύματος δεν ταιριάζουν με κρεμάλα, αλλά με στραγγαλισμό.

Ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα πως οι τραυματισμοί αποδεικνύουν πως πρόκειται ξεκάθαρα για οργανωμένη δολοφονία και όχι αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από Daily Mail

