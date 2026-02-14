search
14.02.2026 12:38

Γάζας: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέστειλαν την παροχή “μη αναγκαίων” ιατρικών υπηρεσιών σε μεγάλο νοσοκομείο

14.02.2026 12:38
nosokomeio_gaza_new

Η διεθνής, ανθρωπιστική ιατρική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανέστειλε την παροχή “μη αναγκαίων” ιατρικών υπηρεσιών σε μεγάλο νοσοκομείο στα νότια της Γάζας, μετά από αναφορές ασθενών, αλλά και μελών του προσωπικού της για ενόπλους άντρες στο εσωτερικό του νοσοκομείου, αλλά και ανησυχίες σχετικά με τη διακίνηση όπλων στο ίδιο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της MSF φαίνεται να σηματοδοτεί τη δημόσια αναφορά για πρώτη φορά, μιας διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης στη Γάζα, σχετικά με την παρουσία ενόπλων σε ένα νοσοκομείο ή την πιθανή χρήση μιας τέτοιας νοσοκομειακής δομής υγείας για τη διακίνηση όπλων.

Η αναφερόμενη ανθρωπιστική οργάνωση που έχει την έδρα της στη Γενεύη, ανακοίνωσε ότι “μη αναγκαίες” ιατρικές υπηρεσίες στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιουνίς έχουν ανασταλεί από την 20η Ιανουαρίου, μετά από ανησυχίες σχετικά “με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη διασφάλιση της ουδετερότητας του, αλλά και τα κενά ασφάλειας”.

