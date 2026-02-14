«Καρφιά» Ρούμπιο στους ευρωπαίους από Διάσκεψη Μονάχου: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους» (Video)

Μήνυμα ενότητας επιχείρησε να εκπέμψει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, αναγνωρίζοντας την ιστορική σημασία της συμμαχίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής που «έσωσε τον κόσμο» από τις απειλές του παρελθόντος.

«Ενώ είμαστε προετοιμασμένοι, αν χρειαστεί να πορευτούμε μόνοι μας, προτιμάμε και ελπίζουμε να πορευτούμε μαζί, με τους φίλους μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ρούμπιο, που στην αρχή της ομιλίας του επισήμανε: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους»

Όπως τόνισε ο ίδιος, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ «απαιτεί σοβαρότητα και αμοιβαιότητα από τους φίλους μας στην Ευρώπη».

«Ο λόγος είναι επειδή νοιαζόμαστε βαθιά. Νοιαζόμαστε βαθιά για το μέλλον σας και το δικό μας» προσθέτει.

«Και αν κατά καιρούς διαφωνούμε, οι διαφωνίες μας προέρχονται από το βαθύ αίσθημα ανησυχίας για μια Ευρώπη με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο οικονομικά, όχι μόνο στρατιωτικά».

«Συνδεόμαστε πνευματικά και πολιτιστικά. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ισχυρή» σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Αιχμές» για τον ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ άσκησε κριτική στα Ηνωμένα Έθνη για την αδυναμία τους να καταφέρουν να επιλύσουν τις συγκρούσεις που σημειώνονται σε όλο τον κόσμο.

«Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεράστιες δυνατότητες» λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, για να συμπληρώσει ωστόσο ότι «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι σήμερα, στα πιο πιεστικά ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας, δεν υπάρχουν απαντήσεις και δεν έχουν παίξει ουσιαστικά κανένα ρόλο».

«Δεν έχει λύσει το πρόβλημα του πολέμου στην Ουκρανία» και «οι ΗΠΑ ήταν αυτές που κατάφεραν να φέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία».

Ο Ρούμπιο λέει ότι δεν μπόρεσε επίσης να δώσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. «Οι ΗΠΑ ήταν αυτές που απελευθέρωσαν τους ομήρους από τους βαρβάρους».

