search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 10:35

«Καρφιά» Ρούμπιο στους ευρωπαίους από Διάσκεψη Μονάχου: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους» (Video)

14.02.2026 10:35
rubio monaho (1)

Μήνυμα ενότητας επιχείρησε να εκπέμψει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, αναγνωρίζοντας την ιστορική σημασία της συμμαχίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής που «έσωσε τον κόσμο» από τις απειλές του παρελθόντος.

«Ενώ είμαστε προετοιμασμένοι, αν χρειαστεί να πορευτούμε μόνοι μας, προτιμάμε και ελπίζουμε να πορευτούμε μαζί, με τους φίλους μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ρούμπιο, που στην αρχή της ομιλίας του επισήμανε: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους»

Όπως τόνισε ο ίδιος, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ «απαιτεί σοβαρότητα και αμοιβαιότητα από τους φίλους μας στην Ευρώπη».

«Ο λόγος είναι επειδή νοιαζόμαστε βαθιά. Νοιαζόμαστε βαθιά για το μέλλον σας και το δικό μας» προσθέτει.

«Και αν κατά καιρούς διαφωνούμε, οι διαφωνίες μας προέρχονται από το βαθύ αίσθημα ανησυχίας για μια Ευρώπη με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο οικονομικά, όχι μόνο στρατιωτικά».

«Συνδεόμαστε πνευματικά και πολιτιστικά. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ισχυρή» σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Αιχμές» για τον ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ άσκησε κριτική στα Ηνωμένα Έθνη για την αδυναμία τους να καταφέρουν να επιλύσουν τις συγκρούσεις που σημειώνονται σε όλο τον κόσμο.

«Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεράστιες δυνατότητες» λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, για να συμπληρώσει ωστόσο ότι «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι σήμερα, στα πιο πιεστικά ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας, δεν υπάρχουν απαντήσεις και δεν έχουν παίξει ουσιαστικά κανένα ρόλο».

«Δεν έχει λύσει το πρόβλημα του πολέμου στην Ουκρανία» και «οι ΗΠΑ ήταν αυτές που κατάφεραν να φέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία».

Ο Ρούμπιο λέει ότι δεν μπόρεσε επίσης να δώσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. «Οι ΗΠΑ ήταν αυτές που απελευθέρωσαν τους ομήρους από τους βαρβάρους».

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στις ΗΠΑ: 38χρονη γέννησε και έπνιξε το μωρό σε χημική τουαλέτα

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: «Μπράβο» από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και τις συμφωνία P-TEC

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για «πόλεμο διαρκείας» με το Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:22
fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

1 / 3