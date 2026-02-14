Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: «Μπράβο» από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και τις συμφωνία P-TEC

Στην Ελλάδα, τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο P-TEC, αλλά και τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, αναφέρθηκε χθες ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen, κατά την τοποθέτηση του στο πάνελ για την γεωπολιτική της ενέργειας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ενέργεια ως «εργαλείο επίτευξης της ειρήνης στην Ουκρανία», δίνοντας ως παράδειγμα τον Κάθετο Διάδρομο τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αυτού ως μέρος της ατζέντας ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Μάλιστα, έδωσε συγχαρητήρια στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου που παρακολουθούσε τη συζήτηση εκείνη την ώρα. «Και είναι ακριβώς αυτό για το οποίο μιλούσα, για το πώς αυτός ο πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως διπλωματικό εργαλείο όπως ποτέ άλλοτε. Και θέλω να δώσω έναν ιδιαίτερο μπράβο στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας που βρίσκεται εδώ στην πρώτη σειρά. Δηλαδή, όσο κι αν μου αρέσει να έρχομαι σε αυτά τα συνέδρια και να μιλάω για αυτά τα ζητήματα, προτιμώ πολύ περισσότερο να πηγαίνω σε μια εγκατάσταση LNG και να βλέπω την εισαγωγή να φτάνει».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο P-TEC, τόνισε ότι «κάναμε δύο ταξίδια στην Αθήνα πέρυσι. Είχαμε όλους τους υπουργούς Ενέργειας από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ειδικά για να μιλήσουμε για συμφωνίες και για το πώς θα κάνουμε το φυσικό αέριο να ρέει από την Ελλάδα προς τα πάνω, στην Ουκρανία, και από την Πολωνία προς την Ουκρανία. Και έτσι, μετά από αυτό, είχαμε ένα εξαιρετικό συνέδριο στο τέλος της περασμένης χρονιάς, αλλά δεν ήταν αρκετό. Χρειαζόμαστε περισσότερα».

Για να καταλήξει στη συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο που θα διοργανωθεί στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. «Σε δύο εβδομάδες, τον Φεβρουάριο, θα φέρουμε όλους (σ.σ. τους Υπουργούς) στις ΗΠΑ, για να πετύχουμε περισσότερες συμφωνίες ώστε να γίνει πραγματικότητα ο Κάθετος Διάδρομος».

Τέλος, προανήγγειλε και την επόμενη συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, λέγοντας ότι «θα συγκεντρωθούμε όλοι στο Χιούστον, στην Εβδομάδα CERAWeek (23-27 Μαρτίου στο Χιούστον), και θα πετύχουμε περισσότερες συμφωνίες και εκεί. Και έτσι, πρόκειται για μια αδιάκοπη επιδίωξη συμφωνιών».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση του Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου NAFTOGAZ και πρ. Βουλευτή και Υφυπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, Oleksiy Ryabchyn, ο οποίος ευχαρίστησε τους ομιλητές του πάνελ για την ουσιαστική βοήθεια τους στην χώρα του και αναφέρθηκε στη συμφωνία Naftogaz με την κοινοπραξία AKTOR-ΔΕΠΑ, λέγοντας πως «ο Jarred Agen και οι συνάδελφοι του βοήθησαν ώστε τα τιμολόγια του κάθετου διαδρόμου να αποκτήσουν μια ενιαία δομική συνοχή, και έτσι κάναμε την πρώτη μας συμφωνία με τους Έλληνες ομολόγους μας, και τα δεξαμενόπλοια LNG έρχονται επίσης για να βοηθήσουν να επιβιώσουμε αυτόν τον χειμώνα».

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, υπεγράφη η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την ATLANTIC SEE LNG TRADE, με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz. Το πρώτο φορτίο LNG που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα, θα σταλεί στην Ουκρανία τον ερχόμενο Μάρτιο, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες. Οι προς παράδοση ποσότητες θα διαμετακομισθούν στην Ουκρανία μέσω του Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία), με ανώτατη ποσότητα το 1 εκατ. MWh στην περίπτωση που οι διαχειριστές των δικτύων φυσικού αερίου διαθέσουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, η οποία κατά το προηγούμενο διάστημα κυμαινόταν σε περίπου 700.000 MWh.

Μάλιστα, η πρώτη εμπορική συμφωνία για την προμήθεια και πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ υπεγράφη ήδη από το 2026 – και όχι από το 2030, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

