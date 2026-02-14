Politico για τη Διάσκεψη του Μονάχου – «Το Δημιούργημα του Τραμπ: Μια Ευρώπη που ξοδεύει περισσότερα στην άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στις ΗΠΑ»

Σαν τη σχέση ενός ηλικιωμένου παντρεμένου ζευγαριού που δεν παίρνει διαζύγιο, αλλά μετακομίζει σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια περιγράφει το Politico τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ, μετά τις δηλώσεις των ευρωπαίων ηγετών κατά την πρώτη μέρα της διάσκεψης του Μονάχου.

«Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ. Αλλά ο τελευταίος χρόνος – από την ομιλία του Βανς μέχρι την απειλή του Τραμπ να υποτάξει τον Καναδά, η υποτίμηση των συμμάχων που πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και ιδιαίτερα οι επανειλημμένες εκκλήσεις του για προσάρτηση της Γροιλανδίας – έχει αφήσει τα σημάδια του», αναφέρει στην ανάλυσή του.

«Στα χαρτιά, οι Αμερικανοί παίρνουν αυτό που απαιτούν εδώ και καιρό. Μια Ευρώπη που ξοδεύει πολύ περισσότερα στην άμυνα και εξαρτάται πολύ λιγότερο από την Ουάσινγκτον για την ασφάλειά της. Αλλά στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μπορεί να μην αρέσει αυτό που δημιουργεί η αμερικανική πίεση», αναφέρει το Politico.

Οι Αμερικανοί στο Μόναχο υπογράμμισαν ότι είναι ευχαριστημένοι με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο δικό τους ημισφαίριο και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την ανάλυση, οι Ευρωπαίοι, οπλισμένοι με μια αυστηρή αίσθηση ρεαλισμού, προσφέρουν μια νέα διατλαντική συμφωνία: Σεβαστείτε μας και αντιμετωπίστε μας ως αξιόπιστους εταίρους και θα ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα μοιραστούμε το βάρος της ασφάλειας και θα γίνουμε αξιόπιστοι στρατιωτικοί σύμμαχοι σε έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο κόσμο όπου «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες… δεν υπάρχει πλέον με τον τρόπο που υπήρχε κάποτε», όπως δήλωσε ο Μερτς.

Οι Ευρωπαίοι υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν να ενισχύουν οικονομικά την Ουκρανία, ενώ η αμερικανική υποστήριξη υπό τον Τραμπ σχεδόν μηδενίζεται. Ο γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, τόνισε από την πλευρά του πως δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς να ληφθεί υπόψη η Ευρώπη.

Εν αναμονή της ομιλίας Ρούμπιο

Η προσοχή στρέφεται τώρα στον Μάρκο Ρούμπιο, που με την ομιλία του θα ανοίξει τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής.

Ξεκινώντας το ταξίδι προς την Ευρώπη ο αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι το μέλλον της Αμερικής και της Ευρώπης «ήταν πάντα συνδεδεμένο και θα συνεχίσει να είναι… οπότε πρέπει απλώς να μιλήσουμε για το πώς μοιάζει αυτό το μέλλον». Ο Ρούμπιο ακύρωσε την τελευταία στιγμή προγραμματισμένη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους για τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην Ουκρανία στέλνοντας ηχηρό μήνυμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας στο Μόναχο την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών προϋπολογισμών και την αναδιάρθρωση της διατλαντικής συμμαχίας με έναν πιο ανεξάρτητο ρόλο για την Ευρώπη. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τους δικούς της τομείς, όπως οι αμυντικές δυνάμεις, το διάστημα και η τεχνολογία, για να μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ», ήλωσαν οι ηγέτες, ενισχύοντας τη φωνή του ευρωπαϊκού πατριωτισμού.

Η ικανοποίηση των αμερικανών

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη. Ο Υφυπουργός Άμυνας, Έλμπριντζ Κόλμπι, εξήρε την «ιστορική και τεράστια στροφή» της Γερμανίας στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών.

Η αμερικανική θέση και η ευρωπαϊκή στάση διαφέρουν σε σημεία, με τον Μακρόν να επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει περισσότερη υπερηφάνεια για την Ένωση και να μην παρασύρεται από τον ευρωσκεπτικισμό. Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέφεραν ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία με χρήματα και όπλα, ενώ η αμερικανική υποστήριξη υπό την ηγεσία Τραμπ έχει περιοριστεί σημαντικά.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, επισήμαναν τη σημασία της διατήρησης της διατλαντικής σχέσης και του αμοιβαίου οφέλους από τη συμμαχία.

